Yakınca Spor Salonunda kurulan mahkeme salonunda Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, mahkeme heyeti avukat ve sanıkların taleplerini dinliyor. Sırayla söz alan sanık avukatları, taleplerini sıralayarak müvekkillerinin tahliyelerini talep ettiler. Bazı sanıklar da söz alarak suçsuz olduklarını iddia edip tahliye talebinde bulundu.

Duruşmanın başında söz alan duruşma savcısı Muhittin Atlı, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Atlı ayrıca, esas hakkındaki mütalaa için de dosyanın tarafına tevdi edilmesini talep etti.

Tutuklu bulunduğu Trabzon E Tipi Cezaevinden SEGBİS ile duruşmaya katılan, 15 Temmuz gecesi Malatya’da 7. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli eski Harekat Komutanı Hava Pilot Kurmay Albay Tayfun Tuna, 4 savaş uçağının hazırlanması emrini 7. Ana Jet Üs Komutanı Emin Ayık’ın verdiğini iddia edince, Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, Düzce T Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan dönemin üs komutanı Emin Ayık’a SEGBİS ile bağlandı. Ayık, iddiaları kabul etmeyerek böyle bir emri kesinlikle vermediğini ileri sürdü. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Duman, “İkinizden biri doğru söylemiyor” ifadesini kullandı.

Böyle bir emir vermediğini tekrarlayan Ayık, “Önceden vermiş olduğum savunmamda da ifade ettim ben o sırada nakliye uçakları ile ilgileniyordum. Dolayısıyla benim böyle bir talimatım olmadı. Eskişehir’deki Hava Hareket Merkezi ile görüşmedim” ifadesini kullandı.

Mahkeme Başkanının "Akıncılar 4. Ana Jet Üs Komutanı ile görüştünüz mü" sorusu üzerine Emin Ayık, “Bir önceki mahkeme başkanı da bana bu soruyu sordu, ben de aynen şunu ifade ettim. 15 Temmuz günü akşam üzeri saat 20.30 sıralarında beni aradı ‘neredesiniz abi’ dedi ben de ‘Evimdeyim' dedim kapattı. Sonra arkasından beni Tümgeneral Kubilay Selçuk aradı, ondan sona gecenin ilerleyen saatlerinde 2-3 defa Hakan beni aradı görüşemedik. Sadece o gecenin başlangıcında bir kez görüştüm” diye konuştu.

Tutuklu sanık Tayfun Tuna, ayrıca darbe kalkışmasının sabahına doğru Filo Komutanının makamındayken Akıncılar Hava Üssünden arandığını ve nakliye uçaklarının kaldırılmasını kendinden istediklerini iddia ederek, “Ben de bunun mümkün olmadığını söyledim. Ondan sonra ısrar etmeden kapattılar. Sanırım saat 04,30 gibiydi” dedi.

Daha sonra Düzce’de tutuklu bulunan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’ye bağlanan Mahkeme Başkanı Duman, “Size bağlı kaç birlik var. Ve bu birliklere darbe gecesi ne emir verdiniz” diye sordu. Bunun üzerine Huduti, “Bana direk olarak Van Asayiş Kolordu Komutanlığı, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı, Adana 6. Tümen Komutanlığı ve Malatya Garnizon Komutanlığıdır. Tamamını karargaha geçmeden aradım sadece Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı ile görüşemedim. Esendere'deymiş o sıra kendisi. Onunla da gece 24.00’ten önce görüştüm. Birlikleri, silahları kontrol etmelerini ve silahları dışarı çıkarmamalarını emrettim. Bir günlüğüm var sizde. Orada dakika ve saat olarak ne söylediysem kayıt altında” ifadesini kullandı.



İHA