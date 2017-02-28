Geçmişten bugüne yaşayagelen bir meslek dalı ayakkabı boyacılığı… Bu mesleğin kendisinden çok zorlukları ise her zaman bilinen bir gerçek olarak anılıyor. Mesleğin zorlukları ile beraber Malatya’da yaşanan yer sıkıntıları da dile getiriliyor.

İŞLERİMİZ İYİ DEĞİL

İşlerinin nasıl gittiğinden bahseden ayakkabı boyacı ustası Recep Korkmaz, “35 yıldır, Soykan Parkı, Emekliler Parkı, Akpınar meydanı ve son olarak Emeksiz Caddesi üzerinde ayakkabı boyacılığı yapıyorum. İşlerimiz daha önce bu işi yaptığımız yerlerdeki gibi değil maalesef. Kışın soğuktan yazınsa sıcaktan korunabilecek kapalı bir alan talep ediyoruz. Yağmurlu havalarda, soğuk kış günlerinde perişan oluyoruz” sözlerine yer verdi.

TAPULU BİR YER İSTEMİYORUZ

Ayakkabı boyacılarının yer sıkıntılarından bahseden Korkmaz, “Geçtiğimiz günlerde Malatya Valimiz bizleri ziyaret etmeye geldi. ‘Soğuk havada üşümüyor musunuz, işleriniz nasıl?’ dedi. Gelsek bir türlü gelmesek bir türlü. Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize daha estetik ve kapalı bir alan konusunda taleplerde bulunduk. Sonuç alamadık. ‘Bari siz yardımcı olun Sayın Valim’ deyince. Vali bize eğer böyle bir yer tahsis edilirse bizlerin burayı sahiplenebileceğimizi belki de bu yüzden önem verilmediğini söyledi. Biz tapulu bir yer istemiyoruz. Daha modern ve insanların uğrak yeri haline getirebileceği bir yere sahip olmak ve orada hizmet vermek istiyoruz” ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ

Kokmaz, sözlerinin devamında, “Daha önce ayakkabı boyacılığı yaptığımız yerler daha işlek noktadaydı. Bazı günler burada siftah yapmadığımız zamanlar dahi oluyor. Önceden Emekliler Parkı’nda insanlar çaylarını içerken ayakkabılarını boyatabiliyorlardı. Otobüs duraklarına insanlar işe giderken 5 dakika içerisinde ayakkabılarını boyatabiliyordu. Biz de şu an burada çirkin bir görüntü içerisinde hizmet vermek elbette istemiyoruz. Hem görüntü kirliliği olmayacak şekilde hem de daha uygun mimariye sahip lostra salonu şeklinde kapalı bir alan olursa insanlar da memnun olur, bizler de daha iyi hizmet vermiş oluruz” ifadelerinde bulundu.

TÜRKAN YILDIZ