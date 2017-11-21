21 Kasım 2017 Salı

Baz istasyonu tepkisi

Malatya’nın Battalgazi İlçesi’ne bağlı Çöşnük Mahallesinde vatandaşlar, bir GSM firması tarafından kurulmak istenen baz istasyonuna tepki gösterdi.

21 Kasım 2017 Salı 13:32
Baz istasyonu tepkisi
  Baz istasyonu kurulmak istenen Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü bahçesi önünde toplanan vatandaşlar “kanserle mücadele etmek istemiyoruz”, diyerek eylem yaptı, yetkilileri duyarlı olmaya davet etti. Baz istasyonu kurulacak alanın evlerine 20 metre uzaklıkta olduğunu belirten vatandaşlar yetkililere seslendi.
Baz istasyonun kansere neden olduğunu savunan mahalleli, "Biz kanserle mücadele etmek istemiyoruz. Baz istasyonunun kurulmasına fırsat vermeyeceğiz. Yetkililer, sesimizi duysun, bize sahip çıksın" diyerek tepkisini dile getirdi.
İHA
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