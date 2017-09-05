05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Bayramlaşma törenine katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyesi ile Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Nikah Sarayı’nda düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

05 Eylül 2017 Salı 11:12
Bayramlaşma törenine katıldı

İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Bakan Tüfenkci, “Arakan’da yaşananları insanlık suçu olarak, bir soykırıma doğru giden bir süreci gerçekten ibretle izliyoruz. Üzülerek görüyoruz ki dünya buna sessiz. Türkiye olarak biz elimizden gelen her türlü gayreti başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükümetimizle gösteriyoruz. İnşallah bunda da belirli bir aşamayı kat ettik, dünyanın ilgisini o bölgeye çektik” diye konuştu.

MÜCADELE EDİYORUZ

Bakan Tüfenkci, terörle mücadele ederken Türkiye'nin büyümeyi sürdürdüğünü kaydederek, şunları söyledi: 

“Türkiye olarak birçok terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Gerek FETÖ’yle, gerek PKK’yla, DEAŞ’la, DHKP-C’yle mücadele ediyoruz bunda da son yıllarda büyük bir başarıyı Allah'a hamdolsun yakaladık. Biz, birbirimize sahip çıktığımız sürece, birbirimizi ötekileştirmeden, ayrımcılığa gitmeden, 80 milyon bir ve beraber olarak, kardeşçe gördüğümüz sürece inşallah Türkiye'nin önünde de hiçbir engel olmayacağını ifade etmek isterim. Biz, terörle mücadele ederken ekonomimizi de kalkındırma yolunda her türlü gayreti gösteriyoruz, tedbiri alıyoruz, teşvikler veriyoruz. İşte geçtiğimiz günlerde ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı. Bayram tatiline rağmen yüzde 12 büyümeyi Türkiye ihracatta da yakaladı. Toplamda da 152 milyar dolar ihracatı Türkiye yapmış oldu. Hedefimiz yılsonunda çok daha yukarı rakamlara ulaşabilmek. Bütün bunların amacı insanımıza daha fazla iş bulmak, daha fazla aş bulmak, Türk insanımızın ekmeğini büyütme gayretimizdir. Biz istiyoruz ki Türk insanının refah düzeyi artsın, yaşam standardı yükselsin ve özellikle uluslararası alanda da rekabet edebilir halde olsun. Bunun içinde hep beraber birbirimize sahip çıkarak; kardeşlik, birlik, beraberlik içerisinde inşallah hep beraber kalkındıracağız ve büyüteceğiz.”

BU SIKINTI BİTİRİLECEK

Malatya Valisi Ali Kaban ise bayramların mutluluk, sevinç ve güzellik zamanları olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Ancak geçtiğimiz dönemlere bakılırsa hakikaten bayramların coğrafyamızda veya dünyanın herhangi bir yerinde bu bayramı kutlaması beklenen, bu bayramda mutlu olması gereken insanlar açısından ciddi bir imtihana dönüştüğü, kanın ve acının bayram günlerini sıkıntılı günlere dönüştürdüğü zaman dilimlerini bolca görebiliriz. ‘Çocukluğumuzun bayramları’ dediğimiz günleri aratacak derecede son dönemde ciddi oranda artmış bulunuyor. Bu aynı zamanda ülkemizin gerek bölgede, gerekse de dünyadaki etkisinin artışıyla alakalı bir sonucu da bize ifade ediyor. Ülkemiz, Türkiye’miz, Türkiye Devleti bu etki alanı içerisinde gücünü göstermeye devam ettiği sürece inşallah bu acılar, bu kan, bu sıkıntı en kısa sürede bitirilecek.

İHA
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