05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Bayramlaşma töreninde helallik istedi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi. İlçede geleneksel hale gelen bayramlaşma törenine katılan ve tayini çıkan Kaymakam Memiş İnan, programa katılanlardan helallik istedi.

05 Eylül 2017 Salı 11:27
Bayramlaşma töreninde helallik istedi

Doğanşehir’de Kurban Bayramı nedeniyle halkla buluşan Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan ve Belediye Başkanı Vahap Küçük, Doğanşehir Emniyet Müdürlüğü bahçesinde halk ve kamu çalışanlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Kaymakam Memiş İnan, tayininin çıkması nedeniyle hak helalliği istedi. İnan, "Kurban Bayramınız kutlu olsun. Allah kestiğiniz kurbanları kabul eylesin. İnşallah dualarımızla birlikte yerine ulaşmıştır. Allah bayramınızı mübarek eylesin. Bu vesile ile sizlere veda ediyorum. Malumunuz tayinim çıktı. Hepiniz haklarınızı helal ediniz” dedi.

Belediye Başkanı Vahap Küçük ise yaptığı açıklamada, “Değerli kaymakamım, daire amirleri, muhtarlar, belediyemizin emektar çalışanları, bu güzel günde birlikte olduğumuz için mutluyuz. Bayramınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı. Yapılan ikramlardan sonra Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, devlet hastanesi ve açık cezaevi ziyaret edildi. 

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya