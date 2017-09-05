Doğanşehir’de Kurban Bayramı nedeniyle halkla buluşan Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan ve Belediye Başkanı Vahap Küçük, Doğanşehir Emniyet Müdürlüğü bahçesinde halk ve kamu çalışanlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan Kaymakam Memiş İnan, tayininin çıkması nedeniyle hak helalliği istedi. İnan, "Kurban Bayramınız kutlu olsun. Allah kestiğiniz kurbanları kabul eylesin. İnşallah dualarımızla birlikte yerine ulaşmıştır. Allah bayramınızı mübarek eylesin. Bu vesile ile sizlere veda ediyorum. Malumunuz tayinim çıktı. Hepiniz haklarınızı helal ediniz” dedi.

Belediye Başkanı Vahap Küçük ise yaptığı açıklamada, “Değerli kaymakamım, daire amirleri, muhtarlar, belediyemizin emektar çalışanları, bu güzel günde birlikte olduğumuz için mutluyuz. Bayramınız mübarek olsun” ifadelerini kullandı. Yapılan ikramlardan sonra Doğanşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, devlet hastanesi ve açık cezaevi ziyaret edildi.

İHA