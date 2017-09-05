05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Bayramı kana bulayacaklardı!

Malatya-Adıyaman karayolu üzerinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen mayın, uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. EYP’nin saniyeler önce patlatılması ise olası can kaybının önüne geçti. Bombalı saldırıda ölü ve yaralı bulunmazken, askeri araçta herhangi bir hasar meydana gelmedi.

05 Eylül 2017 Salı 10:48
Bayramı kana bulayacaklardı!

  Malatya-Adıyaman karayolu Ormaniçi köyü yakınlarında bulunan Birik Kuze Deresi mevkiinde arazi arama tarama faaliyeti için göreve giden kirpi tipi askeri aracın geçişi esnasında terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı (EYP) infilak ettirildi. EYP’nin saniyeler önce patlatılması olası can kaybının önüne geçti. Bombalı saldırıda ölü ve yaralı bulunmazken, askeri araçta herhangi bir hasar meydana gelmedi. Bölgede 2 metre derinliğinde çukur oluştu.

YAŞAM MALZEMESİ BULUNDU
  Olayın ardından bölgeye çok sayıda asker ve güvenlik korucusu sevk edildi. Patlamanın olduğu bölgeye hakim kayalık bölgede terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak bulunurken, içerisinde yaşam malzemesi olduğu ifade edildi. Patlama sonrasında uzun süre Malatya-Adıyaman karayolu trafiğe kapatılırken, olay yerine Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy gelerek, incelemede bulundu. Jandarma ekipleri, teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Bir süre sonra karayolunda, kontrollü olarak trafik akışı sağlandı.

İHA
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