29 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Bayramdan 2-3 gün önce tıraş olun!

Vatandaşların tıraş olma ihtiyaçlarını bayramın son gününe bırakmasının bazı sıkıntılara neden olduğunu dile getiren Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, “Bizler müşterilerimize buradan sesleniyoruz; işlerini bayramın son gününe bırakmasınlar. Mutlaka 2-3 gün önceden tıraş olmaya gelsinler” dedi.

29 Ağustos 2017 Salı 11:26
Bayramdan 2-3 gün önce tıraş olun!

  Kurban Bayramı’na sayılı günler kala berber ve kuaförlerde yoğunluk giderek artıyor. İğne atsan yere düşmeyecek şekilde yoğun olan ve bu durumdan da büyük bir memnuniyet duyan berber ve kuaförler, vatandaşların tıraş olma işini son güne bırakmamasını istediler. BUSABAH gazetesine konuşarak bu konuyla alakalı vatandaşlara çağrıda bulunan Malatya Berber ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, bazı açıklamalarda bulundu.

Bayramlarda ve özel günlerde berber ve kuaförler olarak çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını dile getiren Başkan Toptaş, işlerinin güzel bir şekilde ilerlediğini söyledi.

Bütün vatandaşların ve meslektaşlarının gelecek Kurban Bayramı’nı kutladığını belirten Başkan Toptaş, vatandaşların tıraş olma işlerini bayramın son gününe bırakmaları yönünde sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi.

GEÇ SAATLERE KADAR ÇALIŞACAĞIZ
  Vatandaşlara ve müşterilerine hizmet etmek için geç saatlere kadar hizmet edeceklerini söyleyen Başkan Toptaş, “Bizler her yıl vatandaşların tıraş olma ihtiyaçlarını bayramın son gününe bırakmaları nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz. Bizler bu konuda sosyal medya üzerinde gerekli olan paylaşımları da yaptık. Bizler müşterilerimize buradan sesleniyoruz, işlerini bayramın son gününe bırakmasınlar. Mutlaka 2-3 gün önceden tıraş olmaya gelsinler. Tıraş olma işlerini son güne bıraktıklarında bayağı bir yoğunluk oluyor, sıkıntılar yaşanıyor. Bizler istiyoruz ki, müşterilerimiz bir hafta öncesinden gelip tıraşlarını rahat bir şekilde olsunlar. Bu hem kendileri açısından hem de bizler açısından oldukça iyi olur. Ama Malatya’da bu anlayış hala tam olarak oturmadı. Bu da yavaş yavaş düzeliyor. Bayram öncesi berber ve kuaförlerimizde mesai saati uygulamasında biraz esneklik gösteriyoruz. Müşterilerimize ve vatandaşlara hizmet etmek için geç saatlere kadar çalışıyoruz ama bayram arifesinde bu sabahı da buluyor” diye konuştu.  





MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: Busabah

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