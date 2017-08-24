Aynı zamanda Malatya Şoförler ve otomobilciler Odası Başkanı da olan Keskin, “Her bayram öncesi ve sonrasında dikkatsizlik, tedbirsizlik ve alınmayan önlemlerden dolayı meydana gelen trafik kazaları, binlerce ailenin bayram coşkusu ve mutluluğunu mateme çevirmekte, sevinçler gözyaşına dönmektedir. Bayram ziyaretleri, taziye ziyaretlerine dönüşmekte. 2017 yılı Ramazan Bayramı tatili süresince kaza yerlerinde 70’i aşkın vatandaşımız trafik kazalarında vefat etmiş, yaklaşık 500 vatandaşımız ise yaralanmıştır. 2016 yılı Kurban Bayramı’nda ise İçişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre; 3 bin 129 trafik kazası meydana gelmiş, kaza yerlerinde 103 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve 7 bin 175 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Emniyetin istatistik çalışmasına göre; Türkiye'de 2008‐2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarındaki tatillerde, şehirlerarası yollarda meydana gelen 15 bin 336 trafik kazasında 1.137 vatandaşımız hayatını kaybetti, 44 bin 941 vatandaşımızda yaralandı. Maalesef her bayram tatili sonrasında korkunç rakamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ne yazık ki, bayramlarda karayollarımız, kan yoluna dönüşmektedir. Her bayram öncesi alındığı açıklanan tedbirler ve önlemler tam anlamıyla uygulanmadığı gibi, vatandaşlarımız ise yaşananlardan ders almamaktadır” diye konuştu.

KAZALARI ÖNLEYECEKTİR

Keskin, “Kurban Bayramı öncesinde özellikle yola çıkacak olan tüm sürücülerimiz araçlarının genel bakımını yapmalı. Sürücüler, sıcak havanın olumsuz şartlarını göz önünde bulundurmalı. Uykusuz ve yorgun araç kullanmamalı. Sürücü ve yolcular emniyet kemerini takmalı, emniyet kemeri kullanmanın trafik kazalarında ölümlerde yüzde 45, ağır yaralanmalarda ise yüzde 50 oranında azalma sağladığı unutulmamalı. Sürücülerimiz araç kullanırken kesinlikle cep telefonu ile konuşulmamalı. Genel trafik kurallarına uyulmalı ve hız sınırlarına riayet edilmeli. Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerine göre; ölümle sonuçlanan her 3 kazanın 1'inin aşırı hızdan kaynaklandığını sürücülerimiz bilmelidir. Araç sürücüleri; yüksek hız limitinin görme ve algılama yeteneğini olumsuz etkilediğini, ayrıca hızlı limitini aşarak kaza yapan araçlarda yaralanma ve ölüm riskinin çok yüksek olduğunu bilmelidir. Köprü üstü, viraj, tünel, tepe üstleri ve sollama yasağı olan diğer yerlerde kesinlikle sollama yapılmamalı ve trafik işaretlerine uyulmalıdır. Uzun yolda 2 veya 3 saatte bir veya her 150 kilometrede bir 15 dakika mutlaka mola verilerek yola devam edilmeli. Sürücülerimiz 3S kuralını, yani saygıyı, sevgiyi ve sabırlı olmayı unutmamalı. Sürücülerimiz trafikte bir birlerine karşı sevgi ve saygı kurulları içerisinde hareket edip, sabırlı bir şekilde araç kullanırlarsa kazalar büyük ölçüde azalacaktır” şeklinde uyarılarda bulundu.

POLİSİN KENDİSİNİ SÜRÜCÜYE GÖSTERMESİ LAZIM

Kurban Bayramı nedeniyle şehirlerarası yolculukta yaşanacak yoğunluk nedeniyle de uyarıda bulunan Keskin şöyle devam etti:

“Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar, otobüslerde mutlaka yedek şoför bulundurmalıdır. Yaşanacak yoğunluk nedeniyle korsan yolcu taşımacılığına karşı da ilgili kurum ve kuruluşlarımız da gerekli denetimlerini yapmalı. MOBESE ile masa başında ceza kesmek veya radar gizlemek kurul tanımayan sürücüleri asla engellemez. Kural tanımayan sürücüler için en caydırıcı denetim, sahada yerinde ve zamanında yapılan denetim ve uyarıdır. MOBESE veya gizlenmiş radar ile hız yapan sürücünün arkasından ceza kesmek, o hız yapan sürücünün gidip ya kaza yapmasına veya başka sürücülere zarar vermesini seyretmektir. Trafik denetimi yapan Emniyet ve Jandarma görevlileri; hız sınırını aşan ve kurallara uymayan sürücüleri mutlaka durdurarak uyarı yapılıp, öyle cezası kesilmelidir. Radar başında veya MOBESE başında duran görevli polislerin, yolun kenarında kendisini sürücülere göstermesi ve gözükmesi kazaların ve hızlı araç kullanımının engellenmesinde daha etkilidir.”

KARA NOKTALAR İÇİN İŞARETLEME TALEBİ…

Bayram tatillerindeki trafik kazalarının yoğunlaştığı kara noktalarda mutlaka ek tedbir ve önleme çalışmalarının yapılması gerektiğini de bildiren Keskin, “Kurban Bayramı öncesinde Karayolları ve ilgili tüm kurumlar; özellikle yapımı ve bakımı devam eden yollarda işaret ve yönlendirme levhaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermeli ve eksikliklerini bayram öncesinde gidermeli.Bayramlarda ve normal şartlarda kazaların yoğunlukla meydana geldiği kara noktalara özel uyarıcı işaret ve yönlendirme levhaları konulmalı” ifadelerinde bulundu.

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