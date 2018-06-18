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BAYRAM TADINDA SEÇİM

Sosyal Politikalardan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ramazan Bayramı dolayısıyla Huzurevi, şehitlik, MİAD Sevgi Evleri ve şehit ailelerini ziyaret etti. Çalık, 24 Haziran seçimlerinin de bayram tadında geçmesi temennisinde bulundu.

BAYRAM TADINDA SEÇİM

Sosyal Politikalardan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Ramazan Bayramı dolayısıyla Huzurevi, şehitlik, MİAD Sevgi Evleri ve şehit ailelerini ziyaret etti. Çalık, 24 Haziran seçimlerinin de bayram tadında geçmesi temennisinde bulundu.

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:30
BAYRAM TADINDA SEÇİM

Çalık, ilk olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki Huzurevi’ni ziyaret ederek, burada kalan yaşlıların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Huzurevi sakinlerinin ellerini öpen ve bayramlarını tebrik eden Çalık, ardından şehitliği ziyaret ederek, şehirlerin kabirlerine karanfil bırakarak, dua etti. Şehit yakınlarının acılarını paylaşan Çalık, daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya Milletvekili Adayları Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan ile birlikte MİAD Sevgi Evleri'nde kalan çocukları ziyaret ederek, hediye verdi.

MALATYA'NIN EN KIYMETLİ, EN GÜZEL EVLATLARI

Ziyarette konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Vahit Atalan, "Sevgi Evleri'nde kalan pırıl pırıl kardeşlerimizi ziyaret ettik. Onlara neşe ve yüzlerinde bir gülümseme olsun diye geldik. Onlar bizim ve Malatya'nın en kıymetli, en güzel evlatları. Onları hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bundan sonrada bırakmayacağız. Yılın 365 günü onların yanlarındayız" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken ise, "Genç prenses ve yakışıklı evlatlarımızla birlikteyiz. Onlar bizim evlatlarımız ve geleceğimiz. İlgilerimiz ve yetkililerimiz hep yanlarında. Biz de daha sık bir araya geleceğiz" dedi.

AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca da "Güzel çocuklarımızın bayramlarını kutlayalım istedik. İnşallah onlarında gelecekleri pırıl pırıl bayram gibi olur" diye konuştu.

HÜKÛMETİMİZ HER DAİM ONLARIN YANINDA

Sosyal Politikalardan Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise, "Bize emanet edilen evlatlarımızı ziyaret ettik. Eski Türkiye'nin fotoğrafında bu çocuklarımızı evlerde barındırdığımızda koğuş sistemi vardı. Şimdi öncelikle Malatya'da başlayan Sevgi Evleri, bize emanet edilen çocuklarımıza en iyi şekilde bakmak için oluşturuldu. Bu çocuklarımız annesiz babasız değil, Hükûmetimiz her daim onların yanında. Çocuklarımız için oluşturduğumuz evler, koruyucu ailelerimiz ve özellikle şehir merkezindeki evlerimizle yaşanılabilir bir dünyayı ev ve aile ortamında yaşattırmak için çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Güzel çocuklarımızın bayramlarını kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Çalık, 24 Haziran seçimlerinin de bayram tadında geçmesi temennisinde bulundu. Çalık, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerine de ziyaretlerde bulunarak, ailelere Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı verdi. 

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MalatyaAk PartiÖznur ÇalıkSeçimZiyaret
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