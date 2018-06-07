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Bayram şekeri alırken dikkat edin!

Malatya’da esnaf, vatandaşları bayram şekeri alırken son kullanma tarihine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Bayram şekeri alırken dikkat edin!

Malatya’da esnaf, vatandaşları bayram şekeri alırken son kullanma tarihine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

07 Haziran 2018 Perşembe 10:52
Bayram şekeri alırken dikkat edin!

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala çarşı-pazarda şekerler, tezgahlardaki yerini almaya başladı. Şekerlemeciler, bayram şekerleri alımı konusunda uyarılarda bulundu. Esnaf Metin Uslu, “Bayram şekeri, çikolata alırken son kullanma tarihine dikkat edin” dedi.

“BAYRAM ŞEKERLERİNİ BELİRLİ YERLERDEN ALIN”

Şekerleri, çikolatayı ve kolonyasını alırken dikkatli olunması gerektiğini belirten vatandaşlardan Merve Güçlü, “Çikolata alırken şekerin kendine has bir rengi olur. Eğer o renk beyazlaşmış gibi olmuşsa almayın. Çünkü o şeker gün ışığına maruz kalmış ve o şekilde piyasaya sunulmuştur” ifadelerine yer verdi.

ŞEKER NEDEN Mİ ÖNEMLİ?

Uzmanlar, konuya ilişkin şunları söylüyor:

“Uygun sıcaklıklarda üretilmeyen tüm şekerler kanserojen madde haline dönüşüyor. Özellikle Ramazan Bayramında maalesef üreticilerin yoğun çalışma temposu nedeniyle çoğu zaman sıcaklık limitlerine uymadıkları görülüyor. Bu nedenle tüketicilerin yanık tat aldıkları veya aşırı derecede esmerleşmiş şekerlemelerden ve tatlılardan uzak durması yerinde bir karar olacaktır.

Özellikle açıkta satılan şekerlerden, ambalajı yırtılmış, yapışkan özellik gösteren ve son kullanım tarihi geçmiş olan şekerlerden de mutlaka uzak durun.

Ayrıca nemlenen lokumlar insan sağlığı için ciddi tehdit. Nemlenen lokum, mikroorganizmaların üremesi için son derece elverişli bir ortam oluşturur. Bu mikroorganizmalar uygun ortamı bulduklarında çoğalarak insan sağlığı için tehdit haline gelir.”

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
Bayram şekeriBayram Alışverişleri
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