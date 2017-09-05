Namaz sonrası cami cemaati ile bayramlaşan Bakan Tüfenkci, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Malatyalıların Kurban Bayramı'nı kutlayan Tüfenkci, "Kadim, evliyalar diyarı olan Battalgazi ilçemizde Kurban Bayramı namazımızı eda ettik. Malatya'mızda ve Türkiye'mizde tüm vatandaşlarımızın kurban bayramı huzurlu bir şekilde geçirmelerini diliyorum" dedi.

ALLAH MERHAMET ETSİN

Arakan'da yaşanan katliamları da kınayan Bakan Tüfenkci, "Kurban Bayramı'nı ülkemizde huzur içerisinde geçirirken özellikle dünyada zulüm altında inleyen, insanlığın, sözün bittiği yerde bulunan hem Müslümanlara hem de insanlığa da Cenab-ı Allah Kurban Bayramı vesilesiyle merhamet versin, yardım etsin onlara. En azından bizler de dualarımızda oradaki insanlarımızı hatırlayarak oradaki dualarda yer edinmemiz ve bulmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle dünyanın Arakan'da, Filistin'de ve diğer coğrafyalardaki zulme sessiz kalmamaları önemli. İnsanlığın bu drama seyirci kalmaması, müdahale etmesi gerekir. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın gerekli en üst düzeyde girişimlerde bulundu ve bunun inşallah meyvelerini de almaya başlayacağız" şeklinde konuştu.

Terörle mücadelenin de devam ettiğini kaydeden Tüfenkci, "Biliyorsunuz ciddi anlamda terör örgütleriyle mücadele ediyoruz. Hem PKK, DEAŞ, FETÖ hem de diğer terör örgütleriyle bu vesileyle bütün şehitlerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz' diye konuştu.

İHA