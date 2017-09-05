Geleneklerin unutulmamasının yanı sıra ‘namazgâh’ kültürü yaşatmak adına Gedik Tepesi’ndeki Namazgâh alanında kılınan Kurban Bayramı namazına; Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Meclis üyeleri, Yeşilyurt Belediyesi birim müdürleri, Sivil Toplum ve Meslek Örgütlerinin başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sabahın erken saatlerinde Namazgâh alanına gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bayram namazı öncesinde vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

BAYRAM HUTBESİNDE BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJLARI VERİLDİ

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yaşlısıyla genciyle Namazgâh alanını dolduran yüzlerce kişi, bayram namazını huşu içerisinde eda etti.

Namazgâh alanını tamamen dolduran vatandaşlar, kendilerine, ailelerine, dost ve akrabalarına, memleketlerine, İslam dünyasında akan kanın durması ve İslam kardeşliği için dua etti. Bayram namazından sonra okunan hutbede de barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, kılınan bayram namazından sonra vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti.

“BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN ÖNEMLİ GÜNLERDİR”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bayramların birlik ve beraberlik için önemli günler olduğunu ifade ederken, insanların bu anlamlı günlerde kucaklaşması gerektiğini söyledi.

Bayramların dostluk, kardeşlik ve paylaşma dönemleri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Polat, “Her yıl olduğu gibi yine Gedik Tepesi’ndeki Namazgâh alanımızda kıymetli hemşerilerimizle birlikte Kurban Bayramı namazını edâ ettik. Kurban Bayramına bizleri kavuşturan Rabbime binlerce kez hamd ediyoruz. Rabbim kıldığımız namazları, keseceğimiz kurbanları dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Kurban Bayramının getirdiği manevi atmosferin başta ülkemizdeki kardeşlik, dostluk, dayanışma ve yardımlaşma bağlarının daha da kuvvetlenmesine, İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde zulüm ve baskı altında olan bütün Müslüman kardeşlerimizin yaşadıkları acıların sona ermesine vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin pekiştiği böylesine özel günlerde birbirimizi sevgiyle kucaklayalım ve dostluğumuzu kuvvetlendirelim. Bayramlar, sevinçleri ve güzellikleri büyütme mevsimidir. Yaşlılarımızı ziyaret ederek hâyır dualarını mutlaka alalım, yetim ve öksüzlerimizi bu özel günlerde unutmayalım. Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramlarını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” diye konuştu.

“BAYRAMLAR, GÖNÜLLER ARASINDA BİRLEŞTİRİCİ KÖPRÜDÜR”

Polat konuşmasının devamında, “ Bayramlarımız, barındırdığı manevi ruhla gönüller arasında birleştirici bir köprü olmuştur. Bir Kurban Bayramı’nı daha milletçe kardeşlik ve sevgi bağlarıyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 15 Temmuz darbe girişiminin dahi sarsamadığı, aksine daha güçlendirdiği milli birlik ve beraberliğimize şükrettiğimiz bu Kurban Bayramı’nda, vatanı uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, değerli ailelerine başsağlığı diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah, milletimize daha nice bayramları, hep böyle kardeşlik sevgisiyle dolu bir maneviyatta yaşamayı nasip etsin” sözlerini kaydetti.

Bayramlaşmanın ardından Yeşilyurt Belediyesi tarafından vatandaşlara şeker ikram edildi.

HABER MERKEZİ