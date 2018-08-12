​​​​​​​BAYRAM HARCAMALARINA DİKKAT!

Kurban Bayramı öncesi tüketicilere uyarılarda bulunan Tüketici Hakları Derneği (THD) Malatya Şube Başkanı Zuhal Dişer, ucuz ürünlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti. Başkan Dişer, denetimin önemine de dikkat çekerek, “Yetkili olan birimlerin denetimlerine daha çok özen göstereceğine inanıyoruz” dedi.

Her bayram olduğu gibi mübarek Kurban Bayramı’nı fırsat bilerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilerin olacağını vurgulayan Başkan Dişer, bu sebeple tüketicileri ve yetkilileri daha dikkatli olmaya davet ettiğini söyledi.

SATICININ İLETİŞİM BİLGİLERİ ALINMALI

Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Başkan Dişer, şunları kaydetti:

“Kurbanlık alacakların alacakları hayvanla ilgili hastalıklı mı, hileli kilo aldırılmış mı, antibiyotik verilmiş mi, yaşını doldurmuş mu? gibi konulara dikkatlerini çekmek istiyorum. Alınacak hayvanın sağlık belgesi, ödenecek bedel ile ilgili makbuz, satıcının iletişim bilgileri alınmalıdır. Çünkü hayvanın kesiminden sonra hastalıklı çıkması ayıplı mal hükmündedir ve parasının iadesi istenebilir. Eğer yenilebilecek durumda ise ayıp oranında indirim istenerek tüketicinin seçimlik hakları kullanılabilir. Bayramlık alışverişleri nedeniyle indirimlere de dikkat çekmek istiyorum. Özellikle fiyatları çok yükseltip sonra indirim yaptık denmesine dikkat edilmeli. Fiyat etiketlerinde önceki fiyat ve indirimli fiyat görülmelidir. İndirimden önceki fiyattan satış yapıldığı ispatı satıcıya aittir. Banka kredileri de bayramlarda sürekli yayın organları reklamlar göstererek cazip hale getirilen diğer bir unsurdur. İnsanlar belki de ihtiyaçları olmayan borca girmekteler. Bu sebeple yükselen faiz oranlarını dikkate alarak gerçekten ihtiyaç değilse kredi kullanılmamasını tavsiye ederim. Neticede dinimizin emirlerini biliyoruz. Borç parayla, kredi ile kurban kesilmeyeceğini, kurbanın borcu olmayan, madden gücü yeten kişilere farz olduğunu biliyoruz.”

GÜVENİLİR ACENTALARLA ALIŞVERİŞ YAPILMALI

Çok ucuz ürünlere itibar edilmemsini isteyen Başkan Dişer, “Malum bayram tatili 9 gün. Bunu fırsat bilen birçok kişi tatile gidiyor, yer bulmakta zorlanılabilir deniyor. Otellerde erken rezervasyon yapılmalı, güvenilir acentalarla alışveriş yapılmalıdır. Bayram diye bilet fiyatlarına yüksek bedel istemek elbette ki haksız kazanç olacaktır. Bununla ilgili seyahat acenteları fiyat tarifelerini Ulaştırma Bakanlığına bağlı bulundukları illerde ilgili birimlerinden 30 gün önceden onaylatmış olmaları gerekir. ‘Kimse kaliteden çalmadan ucuz üretemez’ denir. Bayramda da şeker, çikolata, tatlı gibi ürünlerin satışı artmaktadır. Merdiven altı ürünlere dikkat edilmesini ucuz ve sağlığı tehdit eden ürünlerden uzak durulmasını önemle uyarmak istiyorum. Yetkili olan birimlerin denetimlerine daha çok özen göstereceğini de inanıyoruz. Çok ucuz ürünleri lütfen itibar etmeyiniz” şeklinde konuştu.