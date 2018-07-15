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Bayrak satıcılarının yüzü güldü

15 Temmuz’un yıl dönümü yaklaştıkça Malatya’nın cadde ve sokakları da hareketlendi. Bu anlamda darbenin yıl dönümünde ekmek parası kazanmak isteyen bayrak satıcılarının şimdiden yüzleri güldü.  

Bayrak satıcılarının yüzü güldü

15 Temmuz’un yıl dönümü yaklaştıkça Malatya’nın cadde ve sokakları da hareketlendi. Bu anlamda darbenin yıl dönümünde ekmek parası kazanmak isteyen bayrak satıcılarının şimdiden yüzleri güldü.  

15 Temmuz 2018 Pazar 10:37
Bayrak satıcılarının yüzü güldü

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tam 2 yıl geçti ve 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümüne saatler kala Malatya sokakları da hareketlenmeye başladı. Özellikle bayrak satıcıları da ekmek parası kazanmak için Malatya sokak, cadde ve mahallelerinde bayrak satmaya başladılar.

FİYATLAR 200 TL’YE KADAR YÜKSELİYOR

Atatürk baskılı ve sade olarak sattıkları bayrakların kumaş ve ebatlarının değiştiğini dile getiren satıcılar, fiyatların da bu anlamda değiştiğini dile getirdiler. Bayraklarının 20 TL’den başladığını belirten satıcılar, fiyatların kalite ve kumaşa göre 200 TL’ye kadar yükseldiğini ifade ettiler.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
15 TemmuzMalatyaBayrak Satıcıları
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