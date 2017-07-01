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Bayındır İlçe Kaymakamı Baran’dan Doğanşehir’e ziyaret

İzmir'in Bayındır İlçe Kaymakamı Barbaros Baran, 6 yıl önce görev yaptığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesini ziyaret etti.

30 Haziran 2017 Cuma 14:39
Bayındır İlçe Kaymakamı Baran’dan Doğanşehir’e ziyaret
  Polat Beypınarı Sosyal Tesislerinde Belediye Başkanı Vahap Küçük, Doğanşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Dursun Ergen, Sosyal Tesisler Müdürü Bayram Kaya ve tarafından misafir edilen Kaymakam Baran, 6 yıl geçmesine rağmen Doğanşehir ilçesini unutmadığını ve Doğanşehir'de güzel dostluklar edindiğini belirtti.
Tekrar Doğanşehir’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden Baran,"Şu an farklı duygular yaşıyorum. Dostlarımı ziyaret ederek hasret giderdim. Burada yaşadığım anları ve dostları unutmak mümkün değil" ifadelerini kullandı.
Belediye Başkanı Vahap Küçük ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kaymakam Bey’in Doğanşehir halkını ve Doğanşehir’i unutmaması da bizleri fazlasıyla mutlu etti. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Kaymakam Barboros Baran, Doğanşehir ilçesinde bir takım ziyaretler yaptıktan sonra ilçeden ayrıldı.
İHA
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