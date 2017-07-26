Genel Başkan Bayduz, mesajında, “Kamuoyu adına üstlendikleri görevi, toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel alan, ilkeli, bağımsız ve tarafsız bir anlayışla gerçekleştiren basın çalışanlarımız, toplumu her konuda aydınlatma, bilgilendirme, haberdar etme ve kamuoyu oluşturma gibi önemli görevleri en zor şartlar altında dahi yerine getirmektedir. Kamu adına gerçekleri araştırma ve doğru haberlerle kamuoyunu aydınlatma mesleğini layıkıyla yerine getiren basın çalışanlarımız, her türlü takdiri hak etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, toplumsal barış ve huzurun önemli gereksinimi olan doğru ve sağlıklı bilgi akışının sağlanmasına, demokrasimizin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayan tüm basın mensuplarımızın, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ