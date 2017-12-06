06 Aralık 2017 Çarşamba

Bayanlar lezzette yarıştı

Yeşilyurt Belediyesi düzenlediği birbirinden renkli kurslarla dikkat çekiyor.

06 Aralık 2017 Çarşamba 15:06
Bayanlar lezzette yarıştı
 Yeşilyurt Belediyesi, İŞ-KUR Malatya Bölge Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla düzenlenen Aşçı Yardımcılığı Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere düzenlenen özel bir programla sertifikaları takdim edildi.

Sertifika dağıtım töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, “Kadın ve Yaşam Spor Merkezimizde düzenlenen Aşçı Yardımcılığı kursuna desteklerini esirgemeyen İŞ-KUR Bölge Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezimize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yemek kültürü bizim kadim medeniyet kültürümüzün vazgeçilmez parçalarındandır. Yeşilyurt İlçemizde ikamet eden bayanlarımızın hem meslek sahibi olmaları hem de ev bütçelerine katkı sağlamak adına açılan bu kursumuzu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

LEZZETTE YARIŞTILAR
  Kursa katılan bayanlar başta çorba, yemek, tatlı, turşu ve yöresel yemeklerimizden oluşan 15 ayrı kategoride 700’e yakın ürün ortaya çıkardılar.Kurs sonunda başarılı bulunan bayan kursiyerlere katılım belgeleri takdim edilirken, dereceye giren  yemek ve tatlılarda davetlilere ikram edildi.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahAşçı Yardımcılığı Kursu

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