Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında hayvancılık alanında hibe almaya hak kazanan Malatyalı genç çiftçilere yönelik hayvan dağıtımı başladı. Bu kapsamda Doğanşehir ilçesinde de proje kapsamında 8 bayan çiftçiye hayvanları törenle dağıtıldı.

Hayvan dağıtım törenine Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, Belediye Başkanı Vahap Küçük, İlçe Tarım Müdürü Şerif Çetintaş ve genç çiftçiler katıldı.

Törende bir konuşma yapan Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, bütün çiftçilere, devletin verdiği desteklerden faydalanmaları tavsiyesinde bulundu. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük İse, hayvan almaya hak kazanan bayan çiftçileri tebrik ederek, bayan çiftçi sayısının artmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapılarak hayvan dağıtımına başladı.

İHA