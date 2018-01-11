AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, “Battalgazi ilçemizde Karakaya Baraj Gölü’ne yakın noktada Alişar Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak olan 1 adet pompa istasyonu ve yükleme havuzu ile Şahnahan B-C sulama kanallarına Karakaya Baraj Gölü’nden pompaj ile su takviyesi yapılacaktır” dedi.

İHALE 19 OCAK’TA YAPILACAK

Proje ile özellikle kurak yıllarda yaşanan sıkıntının önümle ölçüde bertaraf edileceğini belirten Çalık, “Şahnahan B-C Sulama Kanalına Karakaya Baraj Gölü’nden pompaj ile su takviyesi yapılması inşaatı yapım işi ihalesi 19 Ocak 2018 günü DSİ Malatya Şubesinde gerçekleştirilecektir. İhaleyi alan firmaya yapım için 150 günlük bir süre verilmektedir. Eğer önemli bir aksaklık yaşanmadığı takdirde Battalgazi bölgemizde özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında yaşanmakta olan sulama suyu sorununu bu yıl yaşanmadan atlatmış olacağız” şeklinde bilgi verdi.

Çalık, Şahnahan sulaması A,B ve C kanallarının kapalı sistemi projesinin yapımı içinde ihalenin 8 Ekim 2017 tarihinde yapıldığını hatırlatarak, “Bir yandan mevcut sulama tesislerinin rehabilitasyon edilmesini ve günümüz şartlarında en verimli şekilde kullanmak için çalışma yürütülürken, diğer yandan ilimize yeni projeler kazandırıyoruz. Karakaya Baraj Gölünden Pompaj ile Su Takviyesi yapılması projesinin belirtilen süre içinde hayata geçirilmesi için konunun her aşamasını takip edeceğiz. Malatya’da sulama suyu konusunda önemli bir sorunun çözümüne katkı ve destek veren Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu’na, DSİ Genel Müdürü, DSİ Bölge ve DSİ Şube Müdürlerine teşekkür ediyoruz” sözlerini kaydetti.

HABER MERKEZİ