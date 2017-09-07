Rivayete göre, 8. yüzyılda yaşadığına inanılan Battalgazi , hayvanlarını buraya sulamaya getirmiş ve suladıktan sonra elindeki çınar çubuğunu suyun kenarına dikmiş ve o çubuktan da bugünkü çınar ağacı yetişmiş.

Boyu yaklaşık 15 metre olan yaşlı ağacın gerçek yaşı kesin olarak bilinmiyor. Zamanla içi boşalan ağaç ana gövdeden iki dala ayrılıyor. 2011 yılında tescillenip, 2.grup doğal sit alanına alınan çınar, Battalgazi Belediyesi tarafından yaptırılan tesisle yerli ve yabancı turistlerin ilgisine sunuldu.

Çınar Parkı’nın içinde bisiklet ve yürüyüş yolları, suni gölet, oturma grupları, çocuk parkı, mesire alanları, bölgede yaşayan medeniyetleri anlatan rölyeflerle işlenmiş duvarlar yer alıyor.

Günün her saati turistlerin gelip gezdiği tesis, çınar ağacının altından çıkan kaynak suyunun da etkisiyle şehir merkezinden 10 derece daha serin durumda.

“Dışarıda hava 40-45 derece iken, burada 30-35 derece”

Bölgenin müdavimlerinden İlhan Bay isimli vatandaş, fırsat buldukça serinliğinden faydalanmak için çınar ağacını ziyaret ettiğini belirterek, “Çınarın 1017 yılında dikildiği söyleniyor. Daha önce burası kullanılmaz bir haldeydi. Şimdi koruma altına alınarak güzel bir görünüme kavuşturuldu. Burası özellikle yazın, çınarın altından çıkan kaynak suyunun da etkisiyle çok serin oluyor. Eskiden beri insanlar ramazan aylarında buraya gelip evlerine su götürüyor. Rivayete göre Battalgazi’nin buraya gelip, bir çınar ağacını suya attığı ve o çınarın bu hale geldiği söyleniyor. Suyun da çınarın burada olmaya başlamasıyla birlikte aktığı ifade ediliyor. Dışarıda hava 40-45 derece iken, burada 30-35 derece dolaylarında oluyor” dedi.

“Battalgazi’nin Çınarı olarak biliniyor”