Rivayete göre, 8’inci yüzyılda yaşadığına inanılan Battalgazi, hayvanlarını buraya sulamaya getirmiş ve suladıktan sonra elindeki çınar çubuğunu suyun kenarına dikmiş ve o çubuktan da bugünkü çınar ağacı yetişmiş.

KAYNAK SUYU ÇIKIYOR

Boyu yaklaşık 15 metre olan yaşlı ağacın gerçek yaşı kesin olarak bilinmiyor. Zamanla içi boşalan ağaç ana gövdeden iki dala ayrılıyor. 2011 yılında tescillenip, 2’inci grup doğal sit alanına alınan çınar, Battalgazi Belediyesi tarafından yaptırılan tesisle yerli ve yabancı turistlerin ilgisine sunuldu. Çınar Parkı’nın içinde bisiklet ve yürüyüş yolları, suni gölet, oturma grupları, çocuk parkı, mesire alanları, bölgede yaşayan medeniyetleri anlatan rölyeflerle işlenmiş duvarlar yer alıyor. Günün her saati turistlerin gelip gezdiği tesis, çınar ağacının altından çıkan kaynak suyunun da etkisiyle şehir merkezinden 10 derece daha serin durumda.

SERİNLİĞİNDEN FAYDALANIYORLAR

Bölgenin müdavimlerinden İlhan Bay isimli vatandaş, fırsat buldukça serinliğinden faydalanmak için çınar ağacını ziyaret ettiğini belirterek, “Çınarın, 1017 yılında dikildiği söyleniyor. Daha önce burası, kullanılmaz bir haldeydi. Şimdi koruma altına alınarak, güzel bir görünüme kavuşturuldu. Burası özellikle yazın, çınarın altından çıkan kaynak suyunun da etkisiyle çok serin oluyor. Eskiden beri insanlar, Ramazan aylarında buraya gelip evlerine su götürüyor. Rivayete göre Battalgazi’nin buraya gelip, bir çınar ağacını suya attığı ve o çınarın bu hale geldiği söyleniyor. Suyun da, çınarın burada olmaya başlamasıyla birlikte aktığı ifade ediliyor. Dışarıda hava 40-45 derece iken, burada 30-35 derece dolaylarında oluyor” dedi.

KURUMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR VAZİYETTE İDİ

Battalgazi Belediyesi Sanat Tarihçisi Ayfer Çat ise çınar ağacının Battalgazi’nin Çınarı olarak bilindiği ifade ederek, “Ağacımız, Battalgazi’nin Çınarı olarak biliniyor. Neden Battalgazi’nin Çınarı deniyor? Malatyalı olan Battalgazi, rivayete göre hayvanlarını buraya sulamaya getirirmiş. Elindeki çınar ağacını tam buraya bırakmış ve bu çınar o şekilde vücut bularak yeşermiş. Çınar ağacımız, Battalgazi Belediyemiz tarafından restore edilerek koruma altına alındı. Daha önce kurumaya yüz tutmuş bir vaziyette idi. Şu anda çok daha iyi bir durumda. Bu ağaç gerek altından çıkan su ile gerekse de kendi verdiği serinlikle buranın her daim daha düşük sıcaklıkta olmasını sağlıyor. Buraya yerli ve yabancı turistlerin de büyük bir ilgisi var” diye konuştu.

İHA