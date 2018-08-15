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BATTALGAZİ'YE HAYRAN KALDILAR

Irak’ın Bağdat Vali Yardımcısı, ThawrahAhmed İbrahim Al-Dulhaımı, beraberinde gelen heyet ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya bölgesinde bulunan tarihi eserleri gezdi.

BATTALGAZİ'YE HAYRAN KALDILAR

Irak’ın Bağdat Vali Yardımcısı, ThawrahAhmed İbrahim Al-Dulhaımı, beraberinde gelen heyet ile birlikte Battalgazi ilçesine bağlı Eskimalatya bölgesinde bulunan tarihi eserleri gezdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:51
BATTALGAZİ'YE HAYRAN KALDILAR

Yurt içinden ve yurt dışından gelen turistlerin ilk ziyaret ettiği yerlerin başından gelen Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ulu Cami ve Aslantepe Höyüğü'nün yanı sıra diğer tarihi eserleri, bu kez komşu ülke olan Irak’tan gelen heyet ziyaret etti.

Battalgazi ilçesindeki tarihi eserlere hayran kalan Irak heyeti, tarihi eserler hakkında Battalgazi Belediyesi rehberlerinden bilgiler aldı. Burada konuşan Irak Bağdat Vali Yardımcısı Thawrah Al Dulhaımı, “Burası hem çok antik bir yer hem de başkan ve halk arasında bağlantıyı çok beğendik. Biz, Iraklılar Türkleri çok severiz. Tarih boyunca da bu hep böyleydi ve böyle yol aldık. Bundan sonraki süreci de böyle yürütmeyi istiyoruz. Bu antik yere bizi getirdiğiniz için, organizasyonu yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkiye ve Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan antik yapılarını görmekten çok mutluyuz” dedi.

Özellikle Ulu Cami'den çok etkilendiklerini dile getiren Dulhaımı, "Buranın antik yapısı bizi çok etkiledi.  Caminin içinin aktif olarak kullanılması,  eğitim ve öğretim aktiviteleri olarak kullanılması, öğretmenlerin olması, çocuklara Kur'an-ı Kerim öğretilmesi bizi çok etkiledi” diye konuştu.

Ziyaret sonrası Irak heyeti, Arslantepe Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Farngipane ile bir süre sohbet etti.

(Bülten)

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Irak’ın Bağdat Vali YardımcısıThawrahAhmed İbrahim Al-DulhaımıGeziBattalgazi
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