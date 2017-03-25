25 Mart 2017 Cumartesi

Battalgazi ve Kale’nin sulak alanları kiraya verilecek

Malatya Gıda ve Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Kale ve Battalgazi ilçe sınırlarında bulunan sulak alanların balıkçılara kiraya verileceği öğrenildi.

25 Mart 2017 Cumartesi 11:01
Battalgazi ve Kale’nin sulak alanları kiraya verilecek

  Edinilen bilgilere göre,  Karakaya Baraj Gölü 2. Bölge olarak belirtilen Kale ve Battalgazi ilçesi arasındaki avlak sahanın ihaleyle kiraya verilecek. Malatya Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından alınan bilgiye göre, Karakaya Baraj Gölü 2. Bölge olan Kale ve Battalgazi ilçesi avlak sahasının avcılık amacıyla kiralanacağı öğrenildi. 

PAZARLIK USULÜYLE KİRAYA VERİLECEK
  İhalenin 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 10.00'da kurum binasında yapılacağı belirtildi. Su ürünleri avcılığı amacıyla başvuruların yapılabileceği bölgenin, öncelikli olarak o bölgede kurulan, münhasıran su ürünleri üretim ve pazarlaması ile iştigal eden kooperatif, kooperatif birliği ve köy birliklerine komisyon marifetiyle pazarlık usulüyle kiraya verileceği duyuruldu. Ancak söz konusu bölgeye kooperatif veya birliklerden başvuru olmadığı takdirde, gerçek kişilerden de başvuru alınacağı ifade edilirken, ihaleye katılmak isteyen üreticilerin idari ve teknik şartnameleri Malatya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden temin edebileceği açıklandı. İhalenin ayrıca pazarlık usulü ile tespit edileceği ifade edildi.

İhalenin 5 yıllık süre için yapılacağı ve ihale sonucunda ihaleyi kazanacak şahıs ya da şirket ile kiralama sözleşmesi imzalanacağı belirtildi. İhaleye katılacak olanların geniş bilgiyi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden alabileceği belirtildi. 

TAHİR ÖZÇELİK
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