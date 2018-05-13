Battalgazi turist akınına uğradı

Kadim bir medeniyet üzerinde kurulu bulunan Battalgazi ilçesi, son yıllarda tarihi eserlerin ayağa kaldırılması ile birlikte tur şirketlerinin gözde merkezler arasında yer verdiği ilçe konumuna geldi. Tur şirketlerinin organizasyonları ile yüzlerce yerli ve yabancı turist, Battalgazi ilçesindeki tarihi mekanları geziyor. Gezi turuna katılan Oğuz Baş, Malatya’da bu kadar zengin bir kültürel mirasla karşılaşacağını beklemediğini belirterek, “Yeni Ufuklar Doğa Sporları Kulübü olarak buraya geldik, 44 kişi olarak. Malatya'nın ilçelerini ziyarete diyoruz. İlk önce Darende’de Günpınar Şelalesi ile Somuncu Babaya gittik. Akçadağ ilçesinde seyir terası ve Sultan Suyu Harasını ziyaret ettikten sonra Sürgüye geçerek alabalık yedik. Bugünde ekip olarak Battalgazi'yi geziyoruz. 3 gün buradayız. Kanlı Kümbet'i gördük. Ulu Cami, Poyraz Konağını gezdik ve Kervansaray'a geldik. Buradan sonra Arslan Tepe ile baraj gölüne gideceğiz. Tarihi eserler bizim geçmişe yolculuk yapmamızı sağlıyor. Malatya'da bu kadar tarihi eserle karşılaşacağımı şahsım adına düşünmüyordum doğrusu. Şehri de oldukça düzenli ve temiz buldum. Zevk alarak geziyoruz. Kervansaray'ın oldukça temiz ve bakımlı olması bizlere gezerken, hoşnut tutan şeyler. Çünkü, ülkemizde tarihi yerleri gezerken, temiz ve restore edilmiş olarak bulduğumuz yerler oldukça az. Battalgazi Belediyesini tebrik ederim” diye konuştu.

“Bu kadar güzel eserlerin olduğunu şahsen bu gezide öğrendim”

Geziye katılanlardan Mürüvvet Töreli ise, “Ben Malatyalıyım, bu kadar güzel eserlerin olduğunu şahsen bu gezide öğrendim. Malatya Turisttik bir yer, tanıtılması lazım. Tanıtıldığı zaman turizmin patlayacağına inanıyorum” derken, Ahmet Özgür Erdoğan’da, “Grubumuz bursa ve Eskişehir'den geliyor. Günaydoğu Andolu bölgesinden Elazığ'a geçtik ve oradan da Malatya'ya geldik. İlk önce Arslantepe Höyüğüne uğradık. Arslantepe Höyüğünün geçmişi çok çok eskiye gidiyor. Tıpkı Göbeklitepe gibi Çatal Höyük gibi önemli bir bölge. Ancak ismini henüz duyuramamış. Bu bölgede Selçuklu dönemi eserlerini olması dikkat çekiyor. Zaten Doğu Anadolu bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olan Malatya, turizmde yeni yeni gelişiyor. Buraya geldiğimizde sağ olsunlar buradaki turizm ile ilgilenen görevliler ve halk, bizleri oldukça iyi karşılıyor. Malatya'ya gidip gelmekten memnunuz. Misafirlerimiz oldukça memnun kalıyorlar bu geziden. Göbeklitepe gibi bir yer var. Bu bölgede de artık bir saray yapısının kendisi ilk devlet yapısının oluşumu olarak algılanıyor. Aslında bir birini tamamlayan noktalar olarak biz, misafirlerimize aktarıyoruz ve kafalarında daha net oturmuş oluyor” ifadelerini kullandı.

“Malatya'da Selçuklu eserleri yoğunluklu”

Geziye katılanlardan Nejat Baysan ise, “Güneydoğu Anadolu GAP bölgesini geziyoruz. Burası önemli noktalardan biri oldu. Malatya'yı daha öncesinde görmedim. Burada Malatya Turizm Müdürü’nün turizmi ilerletmek amacıyla büyük bir çaba içerisinde olduğunu rehberimiz bize anlattı. Malatya'da Selçuklu eserleri yoğunluklu. Bunları uzun süre görmek hepsini görmek istiyoruz ama zamanımız kısıtlı tabi, burada geceleme yapmayacağımız için görme imkanımız söz konusu olamayacak. Göbeklitepe’den sonra Arslantepe'yi gördük. Göbeklitepe’de çok etkilendik 7 bin yıllık bir süreçten bahsediliyordu. Arslantepe’ninde MÖ 5 bin yıllık süreci de etkileyici. Yapılan bu çalışmalar Dünya Turizmine açılacaktır bu yönüyle. Sadece yerli değil, yabancı turistlerinde ilgi odağı olacağına inanıyorum. Arslantepe'de güzel bir çalışma yapılmış. Orada resimlerinde korunması gerekiyor. Dokunmaya bozulma arz edecek bir yapı gördüm. İlk yerleşim örnekleri ve ilk saray kanıtları bu yönleriyle ortaya çıkarılmış. Önümüzdeki yıllarda ise çok daha fazla nesnenin ortaya çıkarılacağını ve her kesim için güzel bir destinasyon merkezi olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Babam her zaman Doğunun Paris'i derdi”

Malatya’dan 1,5 yaşındayken ayrıldığını belirten Sevinç Arslan’da, “Babam Malatyalı burada doğdum 1.5 yaşında ayrıldım şuan 50 yaşındayım ve ilk defa geliyorum. Babam her zaman Doğunun Paris'i derdi, gerçekten öğleymiş Doğunun Paris'i. Babamda aslında Malatya'nın milli bir değeri. 63 boksta Türkiye birincisiydi. Çok sayıda madalyası vardı hep onunla gurur duyardım. İlk defa gelme fırsatını yakaladım. Gerçekten çok güzel bir yer, şimdiye kadar gelmediğime üzülüyorum. Her şey muhteşem çok güzel olmuş. Başkanımızda turizm açısından bir şeyler yapmak istiyor, doğru yolda ilerliyor devam etsin. Burası Malatya'ya değer katmış, çok temiz çok nezih bir yer. Görsel anlamda da gerçekten çok güzel olmuş. Arslantepe’de muhteşem bir yer. Tanıtılırsa dünya buraya buraya akar. Göbeklitepe’de ki görevlileri de ben uyardım, çok iyi korunmaları gerekiyor. Eşim yeni emekli oldu, kendisine beni ilk oraya götür dedim. Hakikaten de ilk buraya getirdi beni” derken, Abdullah Ertürk ise, “Bursa çıkışlı tura Kütahya'dan katıldım. Malatya'nın gayet güzel bir şehir olduğunu dışarıdan biliyorduk. Tarihi açında gayet güzel buldum. Arslantepe’yi gezdik gayet güzel, 5 bin yıllık bir saray olduğunu öğrendik. Tekrar gelirim inşallah” diye konuştu.

Gezi turuna katılan birçok kişi de, tarihi eserlere sahip çıkan, koruyan ve ayağa kaldıran Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ettiler.

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