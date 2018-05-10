Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102381
ALTIN
179.921
DOLAR
4.2383
STERLİN
5.7178
EURO
5.0479

Battalgazi şehit aileleri ve gazileri ağırladı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi’nin Kültür Gezisi programı kapsamında Malatya’ya gelen şehit aileleri ve gaziler, Battalgazi Belediyesi tarafından ağırlandı. 

Battalgazi şehit aileleri ve gazileri ağırladı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şubesi’nin Kültür Gezisi programı kapsamında Malatya’ya gelen şehit aileleri ve gaziler, Battalgazi Belediyesi tarafından ağırlandı. 

10 Mayıs 2018 Perşembe 18:26
Battalgazi şehit aileleri ve gazileri ağırladı

Derneğin Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Malatya iline yönelik düzenlediği Kültür Gezisi programı kapsamında şehit aileleri ve gazilerin son durağı Malatya oldu Battalgazi Belediyesi tarafından Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde ağırlanan konuklara ilçe hakkında bilgiler verildi. Programa Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Malatya Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Kamalak, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Anadolu Yakası Şube Başkan Yardımcısı Fatih Düdükçü, Türkiye Harp Malulü, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Gözükara, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı. Burada bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, şehit ailelerini ve gazileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Şehitlerimiz bizim istiklalimizin, bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir. Bizim tarihimiz şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarının tarihidir. Malazgirt’i Battal Gazi’den, İstanbul’un fethini Ulubatlı Hasan’dan ayrı düşünemeyiz. Çanakkale Seyit Onbaşı’nın cesareti, Kınalı Hasan Ağa’nın saflığı Doktor Tarık Nusret’in özverisi olmadan anlaşılamaz. Bu durum bin yıl önce, yüz yıl önce nasılsa, bugün de öyle. Bugün de askerimiz, polisimiz, köy korcumuz tam bir seferberlik ruhuyla Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde terör örgütüne karşı büyük bir kahramanlık destanı yazıyor. Onlar bizi vatanımızı parçalamak isteyenlere karşı birlik ve beraberliğimizi kanlarıyla tescil ediyor” şeklinde konuştu. 
Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit’de “Sizler olmayınca vatan olmaz, bu bin yıldır bu topraklarda sizlerin sayesinde, şehitlerimizin sayesinde ve gazilerimizin sayesinde burada yaşıyoruz. Polisimiz, askerimiz güvenlik kuvvetlerimiz şuan her an mücadele içerisinde. Bu topraklar çok sıcak topraklar. Bu topraklarda yaşamanın bedeli de bu şekilde oluyor. Bizlerin çocukları, torunlarımız, sizler gibi inşallah bu vatanı, bu toprakları koruyacaklar. Şehitlerimiz bu vatan için, bu millet için kendilerini feda ediyorlar. Allah şehitlerimiz rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin” diye konuştu. 
Dernek temsilcileri ise kendilerini ağırlayan Battalgazi Belediyesi’ne ve belediye başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkürlerini iletti. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
BATTALGAZİ BELEDİYESİSelehattin GürkanKültür Gezisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafikte farkındalık adına etkinlik
Trafikte farkındalık adına etkinlik
Sağlıklı kilo veren kadınlara ödül
Sağlıklı kilo veren kadınlara ödül
Polat çölyak hastaları ile buluştu
Polat çölyak hastaları ile buluştu

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim