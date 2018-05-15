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Battalgazi Ramazan'ı karşılıyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar çadırı kuracak. Ramazan ayı boyunca, İftar çadırında hem vatandaşlara iftar yemeği ikram edilecek, hem de Ramazan gelenekleri yaşatılacak.

Battalgazi Ramazan'ı karşılıyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar çadırı kuracak. Ramazan ayı boyunca, İftar çadırında hem vatandaşlara iftar yemeği ikram edilecek, hem de Ramazan gelenekleri yaşatılacak.

15 Mayıs 2018 Salı 18:00
Battalgazi Ramazan'ı karşılıyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısıyla bu yıl da İnönü Kapalı Çarşı üzerine iftar çadırı kurulacak. İftar çadırında vatandaşlara Ramazan ayı boyunca her gün iftar yemeği verilecek. Hayırsever vatandaşların katkıları ile verilecek olan iftar yemeğinin yanı sıra iftar çadırı yanına kurulacak olan sahnede ise, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayına özel programlar gerçekleştirilecek. İftar öncesi Ramazan ayına özel dini sohbetler gerçekleştirilerek, vatandaşlara çeşitli konularda din görevlileri tarafından bilgiler verilecek. Akşam ezanının okunması ile birlikte iftar çadırında vatandaşlara iftar yemeği ikram edilecek. İftar çadırı yanında kurulacak olan sahnede ise, Ramazan gelenekleri yaşatılacak. Saat 21:00’de başlayacak olan etkinlikler, tasavvuf müziği konserleri ile son bulacak. Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklere, vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. 

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu Ramazan ayında da her yıl olduğu gibi İnönü Kapalı Çarşı üzerine iftar çadırı kuracaklarını belirterek, Ramazan ayı boyunca iftar çadırında vatandaşlara iftar yemeği vereceklerini belirtti. Başkan Gürkan, İftar Çadırı ile birlikte kurulacak olan sahnede ise, Ramazan ayına özel programlar gerçekleştirilerek, Malatya’ya dolu dolu bir Ramazan yaşatmayı hedeflediklerini kaydetti. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
BattalgaziMalatyaRAMAZAN AYI
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