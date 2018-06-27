Battalgazi'nin yolları asfaltlanıyor

Malatya’nın büyükşehir olması ile birlikte rekor düzeyde asfalt yapan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt çalışmaları kapsamında Yarımcahan Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Yolların asfaltlanması ile birlikte standardı daha yüksek bir yola kavuşan Yarımcahan Mahallesi sakinleri, yapılan hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yarımcahan Mahalle Muhtarı Hasan Herdili, Yarımcahan Mahallesi’nde yapılan asfalt çalışmalarından dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Yarımcahan Mahallemizde daha önce ana sokağında kilit taş yapımı vardı. Ancak ara sokaklarımız tozlu, çamurluydu. Battalgazi Belediyemiz sağ olsun, yaklaşık 4 bin metre civarında sokağımızı sıcak asfalt ile buluşturdu. Vatandaş çamurdan ve tozlu yollardan kurtuldu. Battalgazi Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten mahallemize çok güzel hizmetler yapıldı” diyerek, yapılan hizmetlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MAHALLE SAKİNLERİ MEMNUN

Mahalle sakinlerinden Yaşar Kalkan ise, “Yapılan çalışmalar hakikaten güzel. Mahallemizin komple asfalt edilmesi bizleri memnun etmiştir. Battalgazi Belediyemize çok teşekkür ederim” dedi.

Mahalle sakinlerinden Egin Akçin’de, “Battalgazi Belediye Başkanımıza şükranlarımı bildiriyorum. Yaptıkları hizmetlerden dolayı minnettarız. Çamurdan kurtulduk, tozdan kurtulduk. Büyük hizmet. Selahatttin beye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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