“Battalgazi'mizin öz evladıdır”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın vekilimi bura görmekten, ağırlamakta mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Tabi vekilimiz 24 Haziran ile birlikte 24 Haziran öncesi yoğun bir çalışma içerisinde oldu. Yani parti noktasında ben varım, yoğum mantığı içerisinde değildi. Hakikaten partinin yükselmesi, yücelmesi noktasında yoğun bir çalışma içerisindeydi. Bu çalışmalarından dolayı ben kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Malatya eski Milletvekili Mustafa Şahin ise, “Bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendine teşekkür ediyoruz, hem de 24 Haziran seçimlerinde yapmış oldukları çalışmalardan dolayı ellerine sağlık diyoruz. Gerçekten o tarihi dokuyu bugüne kadar mezbeledik diyebileceğimiz, tamamen atıl bir vaziyette olan o ecdat yadigarı olan güzelim yerleri ayağa kaldırmada gerçekten çok büyük emekleri geçtiler” diye konuştu.