Battalgazi Sosyal Hizmetler Vakfı koordinesinde dağıtımı yapılan kömür için ihaleye çıkıldı. Battalgazi Kaymakamlığı resmi internet sitesinde konuyla ilgili yayımlanan metinde, “7 bin 250 ton kömürü, yüklenmesi, nakliyesi ve belirlenen adreslere 1’er (bir) ton olarak teslim edilmesi işi” ifadelerine yer verildi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde ulaşılabilineceği belirtildi. İhalenin yapılacağı yer ve başka ayrıntılar da verilen bilgiler arasında.

UYGULANACAK KRİTERLER

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler de şu şekilde verildi:

“4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınması zorunlu kılınan yetki belgelerinden K1, R1, R2, C2, L2, L1 yetki belgelerinin birine sahip olmaları gerekmektedir.

Bu nedenle ihaleye katılmada yeterlilik için gerekli görülen ve yukarıda belirtilmiş bulunan K1 ve C2 yetki belgesi sahibi istekli adayların kendi adına kayıtlı ve tescil edilmiş bulunan ticari araçların dışında sözleşmeli taşıt kullanabilme imkanı bulunmamaktadır. Bu yüzden yüklenici firmanın kendi adına tescil edilmiş kömür taşımaya uygun en az 2 ton en fazla 8 ton taşıma kapasitesine sahip en az 10 adet kamyon veya benzeri araçlara sahip olduğunu belgelendirmek zorundadır. R1 ve R2 yetki belgeleri sahipleri dışarıdan araç kiralayabilirler. Tüm yetki belgeleri 5 yılı geçmemiş olmalıdır.”

TAHİR ÖZÇELİK