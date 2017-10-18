Battalgazi ilçesinin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılıyor
Ankara’da devam eden Malatya Tanıtım Günlerinde yer alan Battalgazi Belediyesinin standı ziyaretçi akınına uğruyor. Malatya eski Valisi Halil İbrahim Döşöz, Battalgazi Belediyesi’nin standını ziyaret ederek, Battalgazi ilçesinin kadim bir medeniyete sahip olduğunu söyledi.
14 Ekim 2017 Cumartesi 17:44
Malatya Tanıtım Günleri’nde yer alan Battalgazi Belediyesi’nin standında Battalgazi ilçesinin tarihi ve kültürel değerleri tanıtılıyor. Yoğun ziyaretçi akınının yaşandığı standını Malatya eski Valisi Halil İbrahim Döşöz ziyaret etti. Malatya Tanıtım Günlerinin önemine dikkat çeken Daşöz, "Bir kere çok heyecanlıyım. Malatya’nın mutlu insanlarını görmek, onlarla birlikte olmak gerçekten bizleri heyecanlandırıyor. Biz Malatya’yı gören insanlar olarak kendimizi biraz ayrıcalıklı sayıyoruz. Bütün bu güzellikleri herkes, bütün Ankara biliyor. Bütün dostlara buradan selam gönderiyorum. Malatya’mız gerçekten ülkemizin en önemli illerinden biridir" dedi. Battalgazi ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerine vurgu yapan Daşöz, “Battalgazi, Malatya’nın en tarihi ilçelerinden bir tanesidir. Oradaki Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Ulu Cami ve diğer tarihi eserleri, aslında Malatya’nın bir turizm şehri olmasına da en önemli dayanak oluşturuyor. Orada çok güzel çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Bizlerin döneminde de yapılmıştı. Ben Battalgazi’yi görmeyeli 8 yıl oldu. Şimdi gitsem herhalde tanıyamam diye düşünüyorum. Çok daha restorasyonlar bitmiştir. Malatya’nın ve Battalgazi ilçesinin ülkemize kattığı değerler sayısız, sadece kayısı değil çok şey” diye konuştu.
Öte yandan Battalgazi Belediyesi’nin standını Malatya eski Milletvekili Yaşar Canbay, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar, Kuluncak Kaymakamı Mehmet Erdem, Kuluncak Belediye Başkanı Mehmet Boyraz, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ve bazı oda başkanları ile çok sayıda vatandaş ziyaret etti.
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