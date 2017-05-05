Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Malatya ilçelerinde düzenlenen bilgilendirme toplantısı Battalgazi ilçesinde yapıldı. Şişman ve Yenice mahallelerinde düzenlenen toplantıya Battalgazi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Başar, Ziraat Mühendisi Fuat Yetkin ve üreticiler katıldı.

AĞAÇLARI İLAÇLAYIN

Toplantıda bir konuşma yapan Ziraat Mühendisi Fuat Yetkin, sonbahar aynın gelmesi ile üreticilerin ilaçlama ve ürünlerin bakımına dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti. Yetkin, “Kayısı Hastalık ve Zararlıları'' konusunda gerçekleştirilen sunumda ise, nisan ayında yağışların fazla olması nedeniyle çil hastalığına karşı ilaçlama yapmaları konusunda üreticileri bilgilendirdi. Ziraat Mühendisi Abdulkadir Kara da, ‘Tarımsal Destekler’ konulu eğitimde, ‘Genç Çiftçi Projeleri’, ‘Havza Bazlı Desteklemeler ve Milli Tarım Projeleri’ hakkında üreticilere bilgilendirmede bulundu.

TAHİR ÖZÇELİK