Toplantıda bir konuşma yapan Ziraat Mühendisi Fuat Yetkin, sonbahar aynın gelmesi ile üreticilerin ilaçlama ve ürünlerin bakımına dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekti. Yetkin, “Kayısı Hastalık ve Zararlıları'' konusunda gerçekleştirilen sunumda ise, nisan ayında yağışların fazla olması nedeniyle çil hastalığına karşı ilaçlama yapmaları konusunda üreticileri bilgilendirdi. Ziraat Mühendisi Abdulkadir Kara da, ‘Tarımsal Destekler’ konulu eğitimde, ‘Genç Çiftçi Projeleri’, ‘Havza Bazlı Desteklemeler ve Milli Tarım Projeleri’ hakkında üreticilere bilgilendirmede bulundu.
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