16 Nisan 2017 Pazar

Battalgazi İlçe Başkanı istifa etti

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu görevinden istifa ettiğini duyurdu.

16 Nisan 2017 Pazar 18:19
Battalgazi İlçe Başkanı istifa etti

CHP Battalgazi İlçe Başkanı Selahattin Sarıoğlu, dün yaptığı yazılı açıklamasında, “Aziz Türk milletinin kurtarıcısı Atatürk tarafından kurulan ve bugünkü modern Türkiye’nin her tuğlasında harcı olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 5 Aralık 2015 tarihinde seçildiğim Battalgazi Merkez İlçe Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi Partililerime ve Malatya kamuoyuna oy verme işleminin yeni bittiği bu saatlerde selam ve saygılarımla sunuyorum. Görevim sürecinde bana kalplerinin derinliklerinde yer verdiğine inandığım CHP’nin adsız kahramanları olan ve karşılıksız oy verenlerine, Battalgazi Yönetim Kurulu’na, sevgi ve güvenlerini her gördüğü yerde ve ortamda açıkça dile getiren her siyasal görüşten hemşerilerime ve bana inanan sevgi ve yayın organlarını esirgemeyen basın mensubu arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim” ifadelerine yer verdi.

 

 

 

HABER MERKEZİ

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