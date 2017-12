AK Parti Battalgazi Genç Kolları’nın 5. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonu’nda düzenlenen kongreye, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti MKYK Üyesi Onur Alp Başayar, Vahit Atalan, eski milletvekillerinden İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Battalgazi Gençlik Kolları eski Başkanı Burak Ergöç, yeni Başkan adayı Mahmut Ömer Nakir, AK Parti İl ve İlçe Başkan yardımcıları, Gençlik ve Kadın Kolları başkanları ve partililer katıldı.

Divan Başkanlığına AK Parti MKYK Üyesi Onur Alp Başayar seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Genel Kurul çalışmaları ibra edilerek oylanıp kabul edildi.

Battalgazi Gençlik Kolları eski Başkanı Burak Ergöç, Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın konuşmasının ardından söz alan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti teşkilatlarında her yapılan kongrelerin yeniden diriliş, yeniden doğuş, yeniden tazelenip daha güçlü olarak devam etmek anlamına geldiğini ifade etti.

GENÇLERE VERDİĞİMİZ ÖNEM ÇOK ANLAMLIDIR

Gençliğin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Başkan Çakır, “Kardeşimize de bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Burak kardeşimiz ekibiyle birlikte güzel hizmetler yaptığına hepimiz şahit olduk. Değerli Mahmut Ömer kardeşimizin de yeni ekibiyle önemli çalışmalar yapacağına inanıyoruz. Onun da böyle güzel çalışmalar yapmalarını diliyorum. Gençlik bizim için çok önemlidir. Gençlere verdiğimiz önem çok anlamlıdır. Geleceğimizi gençliğimize emanet edeceğiz. Bugün ülkemizin geleceği noktasında ilim noktasında teknoloji noktasında kendini yetiştirmiş davasına sahip vatanı adına bayrağı vardığına milleti adına kendisine görev vermiş kendisini sosyal konulara vermiş Sosyal Politikalara vermiş çok sayıda gençlerimiz var. Öyle gençlerimiz var ki PKK'nın FETÖ'nün, DHKP-C’nin, İŞİD’in ağına düşmüş, uyuşturucu bataklığına düşmüş gençlerimiz var. Bu bir gerçektir” diye konuştu.

GENÇLİĞİMİZİ SAHİPLENMELİYİZ

Kongrelerin daha da güçlenmelerine vesile olduğunu ifade eden Başkan Çakır, “AK Parti’nin büyük bir görev üstlendiğini söyleyen Başkan Çakır, “Biz gençlerimizi ne kadar iyi eğitirsek, ne kadar gençliğimize değer verirsek, gençliğimizi dava sahibi yapabilirsek geleceğimizden de emin oluruz. Bu noktada AK Parti gerçekten bugün büyük bir görev üslenmiş durumdadır. Ülkemizin kalkınma davası olarak, ülkemizin geleceği adına gençliğimizi sahiplenmeliyiz. Malatya teşkilatlarının her kademesinde görev almış her kademedeki arkadaşların birlikte her seçime hazırlandığını biliyorum. Bütün seçimlerde, organizasyon noktasında olsun, parti çalışmaları olsun, mahalle çalışmaları olsun gerçekten son derece tecrübeli bir kadromuz var. Bu kongrelerimiz de bizim daha da güçlenmemize vesile oluyor” şeklinde konuştu.

MALATYA YİNE TÜRKİYE SIRALAMASINA GİRECEK

“Elbette kongreler yenilenme, güç kazanma, yeni bir ivme ile yeni hedeflere koşmanın başlangıcıdır” diyen AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı da, şunları dile getirdi:

“Allah nasip ederse 2019 seçimleri için, hem yerelde hem de genel anlamdaki seçimlerde her daim olduğu gibi bugüne kadar yapılan seçimlerde göstermiş olduğu başarılar gibi inşallah 2019’da yapacağımız seçimlerde de Malatya yine Türkiye sıralamasına girecek. Malatya’da toplamda bin 580 yönetim kurulu üyelerimiz var. Bunlar asil olan yönetim kurulumuz ve bu teşkilatımız ne zaman bir seçim olsa tüm gayretleriyle onurlu, dik kardeşlerimiz var. Ben böyle bir teşkilatla yürümekten onur ve mutluluk duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın tüm İslam âleminde ve dünyada tüm mazlumların Allah’tan aşağı umudu olmuş bir liderin temsilcileri olmaktan bizler ne kadar gurur duyarsak o kadar azdır. Bugün İsrail’in de yapmak istediği şeyin karşısında duran ve ona işbirlikçilik yapan taşeronluk yapan Amerikan’ın da yapmak istediğinin karşısında duran ve tüm ümmetin umudu olmuş bir liderle beraberiz. Eğer biz Kudüs davasında sessizliğimizi korursak, bunlar yeni operasyonlarla tüm İslam âleminde nasıl ki büyük Ortadoğu projesi ile başladıkları o Irak ile başlayıp diğer ülkelere de devam etmişler ise bununla yeni bir operasyonun fitilini ateşlemek için bunu yapıyorlar.”

MUTLU SARIGÜL