AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık dün Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ile Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’i ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ve oda başkanları yer aldı.

Ziyarette ilk konuşmayı ESKKK Başkanı Ali Evren Yaptı. Başkan Evren, esnaf ve sanatkarlar olarak her zaman Cumhurbaşkanını Malatya’da karşılamaktan gurur duyduklarını dile getirerek, esnafların sorunlarını bir iki cümleyle söylemek istediğini belirtti.

ESNAF VE SANATKÂRLARIMIZIN YER SORUNU VAR

Başkan Evren, “Esnafların sorunlarıyla ilgili de bir iki cümle söyleyeyim. 7-8 yıldan bu yana esnaf ve sanatkarlarımızın yer sorunu var. Bununla ilgili de çalışmanız var biliyoruz. Bilim ve teknolojiyi yakalayacak Malatya’daki esnaf ve sanatkarlarımız için bir an önce yeni sanayi siteleri yapılması için yerlerinin belirlenmesini ve temelinin atılmasını arz ediyoruz. Halk Bankası’nda yeni bir değişiklik oldu. Çok güzel de oldu. Halk Bankası’nı bilen kişiler geldi. Bunun için Hükümete ayrıca teşekkür ediyoruz. Ancak burada önceden bir bölge müdürlüğü vardı. Bunun için bir düzenleme yapılıp tekrar bölge müdürlüğünün yeniden Malatya’ya verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

İKİNCİ BİR ÜNİVERSİTE MALATYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

MESOB Başkanı Şevket Keskin ise, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ın desteklerinden Bahsetti. Başkan Keskin, devamlı dile getirdiği sorunları tekrar gündeme getirerek, “Yüzde 15 kesintiyi kaldırmak için Öznur Hanımın çok büyük bir desteği oldu. Seyyanen zam için büyük destekleri oldu. Esnafın vergi dışı kalmasında çok büyük destekleri oldu. Cumhurbaşkanımızdan ilk defa Onkoloji Hastanesi istediğim zaman çoğu benimle dalga geçti. Milletvekilleri de dâhil. Ama Öznur Hanım hemen ‘Doğrudur, Malatya için, bölge için büyük bir yatırımdır, seni Cumhurbaşkanıyla görüştürelim, inşallah bunu başarıya kavuştururuz’ dedi. Öznur Hanım büyük destek verdi bize. Ama ne yazık ki, 4 yıl oldu daha temelini atamadık, bir kazma vuramadık. Bugün o hastanenin bitmesi gerekiyordu. Yatırım ayrıdır, yapmak ayrıdır. İkinci bir üniversite benim için, esnaf için, Malatya için çok önemli. Bunu da ben Çakmak Kışlası’nın, Askeri Hastanenin yerine yapılmasını, orada büyük bir arazinin olduğunu ve Boztepe dediğimiz Yeşiltepe’yle Malatya’yı kucaklaştırmak için bu çok önemli. Yoksa siz oraya bir üniversiteyi götürüp Malatya dışına yaparsanız Malatya’ya hiçbir faydası olmaz. Eğer Boztepe’de olsa Boztepe denilen yer Yeşil olur. Herkes kazanır, ekonomi böyle canlanır. Bu üniversitenin mutlaka buraya yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

ELİMİZDEN GELENİ YAPMAMIZ GEREKİYOR

Esnafın ürettiği katma değerin takdire şayan olduğunu söyleyen AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da, “Hem Ali Evren hem de Şevket Keskin esnafların sorunlarıyla ilgili çok önemli konulara değindiler. Yapılan iyi şeyleri takdir ediyorlar, eksik olan şeyleri de mutlak uyarmaları gerekiyor ki, bizler de siyasetçiler olarak da çözüm noktasında yapabileceğimiz ne varsa elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ben esnafın ülkemiz için çok önemli olduğunu bilen biriyim. Ben de esnaflık yapıyorum, ticaret yapıyorum. Malatya’daki sigortalı sayısının yüzde 20’si organize sanayilerinde çalışıyor. Yüzde 47’si de esnafların çalıştırdığı sigortalılar. Her ne kadar 2 tane organize sanayi olsa da onlar esnaflarımızın çalıştırdığı sigortalı sayısının 3’te biri kadarını ancak çalıştırıyorlar. Esnafımızın ürettiği katma değer gerçekten takdire şayan” dedi.

Ziyarette son olarak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık söz aldı. Malatya’nın sanayi şehri olması için mücadele ettiklerini dile getiren Milletvekili Çalık, ekonominin omurgasını sanayici ve işadamlarının taşımasını, ihracat rakamlarının ve istihdamın artmasını istediklerini söyledi.

ESNAFININ KREDİ DESTEKLERİNİ SAĞLADIK

Esnafın milli ve vatansever olduğunu dile getiren Milletvekili Çalık, prim desteklerini vermeye devam edeceklerini kaydetti. Milletvekili Çalık, “2002 AK Parti iktidarı ile esnafımızın hem Halk Bankası aracılığı ile hem esnaf kredi kefalet kooperatif aracılığı ile hem de KOSGEB aracılığı ile çok ciddi manada faizsiz destekleri, hibeleri ve kredileri verdik vermeye de devam ediyoruz. Ve özellikle Hükümet olarak esnaflara vermiş olduğumuz kredilerinin faizlerinin süspanse edilmesi için Cumhurbaşkanımızın talimatı ile çok ciddi manada bir gelişme sağladık. Malatya’daki esnaflarımız ile ne zaman bize bu konuda destek sağlayın, genel merkez TESKOMB Başkanımız Abdulkadir Akgül başta olmak üzere paralarımızı bize gönderin dediler ise kredi miktarlarını arttırın dedi iseler de, biz hep esnaf kefalet oda başkanımız ve genel başkanımız ile konuşarak Malatya esnafının kredi desteklerini sağladık. Türkiye’de bu konuda aynı çalışmaları sürdürdük. Kredi desteklerimiz de faizlerin süspanse edilmesi ile ayrıca yanınızda çalışacak olan, istihdam edilecek olan işçilerimizin de prim desteklerini biz veremeye devam ediyoruz” söylemlerini kullandı.

BİTMESİ GEREKEN ÇOK AZ YERLER VAR

Malatya’ya verilen yatırımları hizmete dönüştürdüklerini dile getiren Milletvekili Çalık, “Esnafımızı can suyu krediler ile desteklenmeler halk bankası aracılığı ile verilen faizlerin düşürülmesi devam ederken Türkiye genelinde esnafımız her yerde cumhurbaşkanımıza destek verdi. Bu 15 yıl boyunca verilen destekleri Malatya’mızda hizmete dönüştürdük. Her alanda ulaşımda, havayolundan halkın yolu olmasına, Malatya’nın Doğu-Batı bağlantı olmasından, Malatya-Kayseri yolundan Malatya-Elazığ yoluna bütün ulaşımı, Malatya’nın Kuzey-Güney bağlantılarını bitirdik. Bitmesi gereken çok az yerler var. Bunun ile birlikte şehir trafiğini rahatlatacak her defasında geldiğimizde Şevket keskinin diline pelesenk olunan Kuzey Çevreyolunun temelini attık. İl bağlantı yollarımız bittiği gibi ilçe bağlantı yollarımızın da çalışmaları tamamlanmış vaziyette. En son yapılacak olan Pütürge-Doğanyol arasındaki bağlantı yolumuzu da yatırım programımıza aldık. Şehir içi trafiğimizi de rahatlatacak Kuzey Çevreyolumuzun da yaklaşık 500 milyonluk yatırım ile temelini attık. Malatya nüfusu için yetmezse Güney çevre yolu için de çalışmalar başlatılacaktır” şeklinde konuştu.

İLÇELERİMİZİN HASTANELERİNİ TAMAMLADIK

“Eğitim de çok yol kat ettik. Ama bizler sağlık şehri bir Malatya olsun istiyoruz” diyen Milletvekili Çalık, “Sağlık şehri Malatya için başta Turgut Özal Tıp Merkezi olmak üzere devlet hastanelerimiz, özel hastanelerim Malatya için çok önemli bir kazanım. Biz 15 yılda Malatya’da 800 yataklı bir hastane kazandırdık. Şimdi hemen yanında 300 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin temelini attık. Daha siz görmediniz, başladı temel atma çalışmaları. Onu da Malatya’ya kazandıracağız. Karaciğer nakli konusunda bir hastane yaptık. Yaklaşık 100 milyon bedel ile Malatya’ya karaciğer nakil enstitüsünü kazandırdık. Dünyanı tek Karaciğer nakil enstitüsü Malatya’da Turgut Özal Tıp Merkezi’nde. İlçelerimizin hastanelerini tamamladık . Hekimhan’da, Darande’de, Akçadağ’da, Arapgir’de, Doğanşehir’de yaptık. Yeni entegre hastanelerimizi de yapıyoruz. Battalgazi hemşerilerimizin istediği bir hastane vardı. Onun da parasını çıkarttık. Temelini atıyoruz. Sağlık başkenti Malatya’da çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Malatya'ya geleceğini hatırlatan Milletvekili Çalık, terörle mücadele etmeye devam edeceklerini de anlattı.









