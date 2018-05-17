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Battalgazi'de mahalleliden 'Baz istasyonu' tepkisi!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir GSM firması tarafından kurulmak istenen baz istasyonuna, mahalleli tepki gösterdi.

Battalgazi'de mahalleliden 'Baz istasyonu' tepkisi!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir GSM firması tarafından kurulmak istenen baz istasyonuna, mahalleli tepki gösterdi.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:35
Battalgazi'de mahalleliden 'Baz istasyonu' tepkisi!

Battalgazi İlçesi’ne bağlı Hançukur Mahallesi Gülsever Sokakta bulunan boş bir alana kurulmak istene baz istasyonuna vatandaşlar tepki gösterdi. Bir GSM firması tarafından kurulmak istenen baz istasyonu istemediklerini belirten mahalleli, firma yetkililerinden baz istasyonunun kaldırılmasını istedi. Tüm yetkilileri duyarlı olmaya davet eden mahalleli, "Evlerimizin çok yakınında insan sağlığına zarar veren bu cihazın buraya kurulmasının dolayı çok üzgünüz. Bunun buradan kaldırılması için yetkililerden yardım bekliyoruz. Evlerimizin çok yakınında. Baz istasyonunun radyasyon yaydığını herkes biliyor. Burası bir mahallenin içi. Evlerle hep iç içe. Buraya baz istasyonunun kurulmasına fırsat vermeyeceğiz. Yetkililer, sesimizi duysun, bize sahip çıksın" diyerek tepkisini dile getirdi. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBaz IstasyonuTepkiBattalgazi
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