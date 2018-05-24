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Battalgazi Belediyesi iftarda buluştu

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kurum müdürleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Kaymakam Duran ve Başkan Gürkan, kurumlar arası diyalogu artırmak ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla böyle bir iftar yemeğinde bir araya geldiklerini ifade etti.

Battalgazi Belediyesi iftarda buluştu

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kurum müdürleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. Kaymakam Duran ve Başkan Gürkan, kurumlar arası diyalogu artırmak ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla böyle bir iftar yemeğinde bir araya geldiklerini ifade etti.

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:26
Battalgazi Belediyesi iftarda buluştu

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Kaymakamlık ve belediye birim müdürleri ile Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri’nde verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, “Battalgazi ilçemizdeki birlik ve beraberliğimizi vurgulamak adına Başkanımızın ev sahipliğinde iftar programında bir araya geldik. Temel amacımız ve hedefimiz, ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlar arasındaki uyumun, çalışmanın karşılıklı diyalog ile güzel bir noktaya ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda kurum amirlerimiz, birbirleriyle diyaloglarını geliştirsin, birbirleriyle tanışsınlar diye bu yemek organizasyonunu gerçekleştirdik. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, kurumlar arası diyalogun önemine dikkat çekerek, “Bir arada olmak istedik. Herkes bir biri ile tanışsın diye böyle bir iftar programını Sayın Kaymakamımız ile birlikte düşündük. Sağ olsun kendileri böyle bir iftar programı yapalım dedi. Biz de çok uygun olacağını söyledik ve bu vesileyle bir araya geldik” diyerek, bu tür organizasyonların kurumlar arası diyalogu ve kaynaşmayı artırdığını söyledi.

BATTALGAZİ’NİN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Culha da, Başkan Gürkan’ın Battalgazi ilçesinin çehresini değiştiren bir başkan olduğunu belirterek, “Öncelikle ben, Sayın Başkanımızın güzel bir sözünü hatırlatarak başlamak istiyorum, 'Asıl olan, var olanı sahiplenmektir' Battalgazi Belediye başkanlığına geldikten sonra Selahattin Gürkan Başkanımızın Malatya'ya ne kadar değer kattığını anlatmamıza gerek yok. Yıllardır bütün özveri ile hizmet eden bir başkanımız. O yüzden kesinlikle başkanımızın ön görülerine sahip çıkmamız gerekir” diye konuştu.

(Bülten)

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Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir DuranBATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKANIftar Yemeği
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