BATTALGAZİ BELEDİYESİ BAYRAK DAĞITTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin ilindeki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından başta Battalgazi Belediyesi hizmet binası olmak üzere, Sivas Caddesi ve Eskimalatya yoluna Türk Bayrağı asılırken, Şemsiye Sokak ve Yeni Malatyaspor Sokağı’nda bulunan esnaflara Türk Bayrağı hediye edildi.



4 gün önce başlayan 'Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı bayrak asım ve dağıtım faaliyetleri kapsamında Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığına teslim edilen bayraklar ise, yine odaya bağlı esnaflara dağıtıldı.

Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği harekata destek amacıyla Malatya Berberler ve Kuaförler Odası’na bağlı esnafların işyerlerine asmaları amacıyla esnaflara Türk Bayrağı hediye eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Battalgazi Belediyesi tarafından esnaflara ve vatandaşlara dağıtılan bayraklara esnaflar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, harekata katılan güvenlik güçlerine ise bol bol dua ettiler.busabahmalatya.com