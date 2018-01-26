Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119481
ALTIN
162.835
DOLAR
3.7333
STERLİN
5.3180
EURO
4.6567

BATTALGAZİ BELEDİYESİ BAYRAK DAĞITTI

Battalgazi Belediyesi tarafından Suriye'nin Afrin ilindeki terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı. 

BATTALGAZİ BELEDİYESİ BAYRAK DAĞITTI

Battalgazi Belediyesi tarafından Suriye'nin Afrin ilindeki terör örgütlerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtıldı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 11:30
BATTALGAZİ BELEDİYESİ BAYRAK DAĞITTI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin ilindeki terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla Battalgazi Belediyesi tarafından başta Battalgazi Belediyesi hizmet binası olmak üzere, Sivas Caddesi ve Eskimalatya yoluna Türk Bayrağı asılırken, Şemsiye Sokak ve Yeni Malatyaspor Sokağı’nda bulunan esnaflara Türk Bayrağı hediye edildi.


4 gün önce başlayan 'Zeytin Dalı Harekatı’na destek amaçlı bayrak asım ve dağıtım faaliyetleri kapsamında Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığına teslim edilen bayraklar ise, yine odaya bağlı esnaflara dağıtıldı.
Malatya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Ramazan Toptaş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği harekata destek amacıyla Malatya Berberler ve Kuaförler Odası’na bağlı esnafların işyerlerine asmaları amacıyla esnaflara Türk Bayrağı hediye eden Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti. Battalgazi Belediyesi tarafından esnaflara ve vatandaşlara dağıtılan bayraklara esnaflar ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, harekata katılan güvenlik güçlerine ise bol bol dua ettiler.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BATTALGAZİ BELEDİYESİSuriyenin AfrinTürk Silahlı Kuvvetleri’Zeytin Dalı Harekatı’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
17 İLDE FETÖ OPERASYONU
17 İLDE FETÖ OPERASYONU
"ENGELLİLERLE İLGİLİ YOĞUN ÇALIŞMA YAPILDI"
"ENGELLİLERLE İLGİLİ YOĞUN ÇALIŞMA YAPILDI"
"ENGELLİLERLE İLGİLİ YOĞUN ÇALIŞMA YAPILDI"
"ENGELLİLERLE İLGİLİ YOĞUN ÇALIŞMA YAPILDI"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim