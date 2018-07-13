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Battalgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Battalgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Tandoğan Mahallesi’nde 4, Hacı Abdi Mahallesi’nde 2 olmak üzere toplam 6 sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, başta Hacı Abdi Mahallesi Muhtarı Mehmet Çolak’ın olmak üzere mahalle sakinlerinin takdirini kazandı.

Battalgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Battalgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Tandoğan Mahallesi’nde 4, Hacı Abdi Mahallesi’nde 2 olmak üzere toplam 6 sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, başta Hacı Abdi Mahallesi Muhtarı Mehmet Çolak’ın olmak üzere mahalle sakinlerinin takdirini kazandı.

13 Temmuz 2018 Cuma 12:39
Battalgazi Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor

Battalgazi Belediyesi Tandoğan ve Hacı Abdi mahallelerinde de sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Tandoğan Mahallesi’nde 4, Hacı Abdi Mahallesi’nde 2 olmak üzere toplam 6 sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi, mahalle sakinlerinden tam puan aldı. Bu anlamda Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başta olmak üzere, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Hacı Abdi Mahallesi Muhtarı Mehmet Çolak, memnuniyetini dile getirdi.

HEMEN HEMEN SORUNLARI BİTTİ

“Biz, Haci Abdi Mahalle muhtarı olarak, Battalgazi Belediyemiz olarak bir aileyiz” diyen Muhtar Çolak, şunları kaydetti:

“Aile olduğumuz içinde mahallemizin her sorunlarını Battalgazi Belediyesine bildiririz. Battalgazi Belediyesi'nin bütün birimlerine teşekkür ederim. Öncelikle Selahattin başkanıma teşekkür ediyorum. Mahallemizin güzelleşmesi için böyle site içlerinin yapılması lazım. O Güzelliği de Battalgazi Belediyemiz yapıyor. Altyapımız bitti, üst yapımız bitti. Bütün mahallenin Hacı Abdi’nin hemen hemen sorunları bitti. Bunlar içinde teşekkür ederim. Bir kaç park yaptık, otopark yaptık. Park Bahçeler Müdürlüğüne teşekkür ederim. Temizlik konusunda bulunmaz bir hizmet var. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ederim. Bu sitelerin ara alanları da yapıldı, mahalleye güzellik geldi, Hacı Abdi’ye bir güzellik geldi, Battalgazi'mize bir güzellik geldi. Selahattin başkanıma da özellikle teşekkür ederim. Çalışıyor, hizmeti getiriyor. Battalgazi Belediyesi bütün personellerine ve birimlerine teşekkür ederim.” ( busabahmalatya.com )

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Asfalt çalışmalarıTandoğan MahallesiHacı Abdi MahallesiMuhtar Mehmet çolak
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