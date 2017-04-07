2014-2016 yılları arasında 170 bin fidanı toprakla buluşturan Battalgazi Belediyesi, 2017 yılı içerisinde 100 bin fidanı toprakla buluşturacak. Hedef bir milyon fidan hedefiyle yola çıkan Battalgazi Belediyesi, Battalgazi ilçesine bağlı Karahan Mahallesi Müftü Mezarlığı mevkinde düzenlediği fidan dikim etkinliği ile birlikte 2017 yılı içerisinde 100 bin fidanı toprakla buluşturacak.

Düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Malatya Valisi Mustafa Toprak, Battalgazi Kaymakamı Vedat Yılmaz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval, Mustafa Sayın, Yaşar Karataş, Abdulvahap Şerefhanlı, Nevzat Aslan, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.



“Battalgazi Belediyemize teşekkür ederim”

Halk oyunları gösterisi ile başlayan fidan dikim etkinliğinde renkli görüntüler yaşandı. Fidan dikim etkinliğinin açılış konuşmasını yapan Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı, yeşilin önemine dikkat çekerek, “Öncelikle fidan dikme gibi güzel bir etkinliğe imza attıkları için Battalgazi Belediyemize teşekkür ederim. Biraz sonra bir fidan dikmek suretiyle bir canlının yaşamasına katkıda bulunacağınızdan dolayı tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Malatya ilimiz kurak bir iklime sahiptir. Yıldaki harç ortalaması 250-300 mm civarındadır. Bu kurak iklim sonucu da ülkemizin ortalama orman alanı yüzde 28 iken, Malatya’mızın maalesef yüzde 15’tir. Bu yüzde 15 seviyesini artırmak için de hem bizlere, hem vatandaşlarımıza büyük işler düşmektedir” dedi.



“Tüm varlıklar insanoğluna emanet edildi”

AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder’de, Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başarılı hizmetlerine dikkat çekerek, “Ben kendi açımdan belediye başkanlığını, belediye başkanlığı görevini iki ayrı evreye ayırıyorum. Bir Selahattin Başkanla tanışmadan önce belediye başkanlarının yetkileri, görevleri ve başkanla tanıştıktan sonraki bende oluşan izlenim. Öncesinde belediye başkanları kendilerine ait olan rutin işleri yapar diye düşünüyorduk. Yolları yaparlardı, park ve bahçeleri dizayn ederlerdi, kanalizasyon ve benzeri işlerle uğraşırlardı. Ama başkanımla çalıştıktan sonra aynı zamanda bir Sağlık İl Müdürü gibi, Battalgazi metropol ilçesine bir hastanenin kazandırılması için elinden gelen çabayı sarf etmesi, Bugün Orman İl Müdürü gibi toprağımızı fidanla buluşturması görevinde bulunması, tarihi ayağa kaldırarak Battalgazi’ye kültürel mirasımızı kazandırma hususunda Vakıflar İl Müdürü gibi çalışmalar yapmıştır” diye konuştu.



“100 bin fidanı toprakla buluşturacağız”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, 2017 yılı içerisinde 100 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını belirterek, “100 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Çocukluğumuzda bizlere beşikten mezara kadar ağaca muhtaç olduğumuzu söylediler. Çocuk doğar ağaç beşikte sallanır, ölürken de mezara ağaç mertekler konulurdu. Dolayısıyla ağaç insanın her aşamasında vardır. Ağaçlar oksijeni üretip, karbondioksit yok etme noktasında, kullandığımız defter, kalem, kitapların yapılmasında mutlaka ağaç kullanılır. Ağacın faydaları tartışılamaz. Bugün dünyada her yıl yangınlar sonucu 16 milyon metrekare alanın yangınlarla yok olduğunu, Türkiye de ise 9 bin hektar alanın yangınlar sonucu yok olduğunu görüyoruz. Bunun önüne geçmek için gerek devletimizin kurumları, gerekse de sivil toplum kuruşları elinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Biz Battalgazi Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl 100 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bu yıl da belediye olarak yine 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Belediye hizmetlerini sadece hizmet belediyeciliği olarak görmediklerini belirten Başkan Gürkan, “Biz belediyeciliği sadece hizmet belediyeciliği olarak almıyoruz. Sosyal, kültürel, katılımcı ve yeşili ve çevreyi koruma anlamındaki belediyecilik anlayışımızda bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Bu anlamda Yeşil Kuşak Projesi ortaya koyduk. Bu Yeşil Kuşak Projesi kapsamında burada sayın valime de teşekkürlerimi tekrar bildirmek istiyorum. Atatürk Kız Lisesinin devri belediyemize sağlanması ve biz de Atatürk Kız Lisesinin taşınması için yeni bir yerde temelini atarak yapımına başladık. Ağustos ayında yapımı bitirilecek olan Atatürk Kız Lisesi’nin yeri Battalgazi ve Malatya halkına verilecek. Yine Orman ve Su İşleri Bakanlığımız, Devlet Su İşlerinin 40 dönümlük yeri belediyemize devrederek oranın da Yeşil Kuşak kapsamı içerisinde değerlendirilmesi sağlandı. TOKİ başkanı ile yaptığımız görüşmede Stadyumun bulunduğu yaklaşık 50 dönümlük yerini de yine Yeşil Kuşak kapsamı içinde değerlendirilmesi sağlanmıştır. Şu anda da Malatya Büyükşehir Belediyemiz Sanat okulunun 35 dönümlük yerinin karşılığında, yeni bir sanat okulu yaparak orayı da Yeşil Kuşak kapsamında değerlendirilerek yaklaşık 200 dönüm yer insanlarımızın hizmetine sunulacaktır. Şehir merkezinde ki bu proje de Türkiye’ye rol model olacak bir proje. Yani Amerika’da ki ve İngiltere’de ki gibi Şehir Parkı yapılacak. Malatya insanımızın nefes alacağı, insanımızın duygusal atmosferlerini yaşayacağı, edebiyatçının romanını yazacağı, şairin şiirini yazabileceği, ressamının resmini yapabileceği güzel mekanlar oluşturmak için belediye olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir taraftan da 30 dönüme yakın yeri kamulaştırarak Galip Demirel Çınar Park dediğimiz ve bin yıllık bir çınarın etrafını kamulaştırarak, orayı da halkımızın hizmetine sunduk” dedi.



“Büyük bir çalışma içindeyiz”

Başkan Gürkan, İspendere İçmeleri bölgesinde yapılacak olan ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Şuanda da bin 117 dönüm olan ve yüz bin metrekarelik, yani yüz dönümlük yerde de aktif çalışma alanı olan İspendere Şifalı Sularının bulunduğu yerde de büyük bir çalışma içindeyiz. Orada da Orman Müdürlüğümüz ve Milli Parklar Müdürlüğümüz ile birlikte yapacağımız çalışmada da o bölgenin 1 milyon ağaçla ağaçlandırılarak, Malatya’ya ikinci bir akciğer olması noktasında bir ağaçlandırma kampanyası ve çalışmasına başlayacağız. Bu yılda, gördüğünüz bu tepelerin ağaçlandırılması noktasında Hasan Basri dediğimiz bölgede yaklaşık 50 dönümlük arazide, ağaçlandırma çalışması yapılarak toplumumuzun hizmetine sunulmuştur” diye konuştu.



“Çok güzel bir coğrafya”

Etkinlikte son olarak konuşan Malatya Valisi Mustafa Toprak, yeşil bir iklime ihtiyaç olduğunu belirterek, “Bizim yeşil iklime ihtiyacımız var. Çünkü özellikle Malatya’ya baktığımızda kurak bir iklim olduğundan fazla yağış alamıyoruz. Çok güzel bir coğrafya. Ecdadımıza bu güzel toprakları bize bahşettikleri için bir kez daha şükran dileklerimizi ifade ediyoruz. Bu aziz toprakları ecdadımız bize tevdi ettiği ölçüde, bizim de geleceğe tevdi edebilmemiz için kanlarını ve canlarını bu aziz vatana döken tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle şükranla ve minnetle bir kez daha buradan anmak istiyoruz. Bu güzellikleri yaşatabilmek, iyi bir nefes alabilmek, insanlığa hizmet edebilmek ve yüce dinimizin buyurduğu gibi elimizde bir fidan var ise kıyamet dahi kopsa onu toprakla buluşturunuz” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından programa katılanlar, fidanları toprakla buluşturdu.

İHA