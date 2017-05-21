21 Mayıs 2017 Pazar

Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Malatya'nın Darende ilçesinde bataklığa saplanan inek itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.

21 Mayıs 2017 Pazar 11:23
Bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı
Darende ilçesi Yeşiltaş Mahallesi’nde sazlık alandaki bataklıkta mahsur kalan inek kurtarılamayınca itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da yardımı ile mahsur kalan ineği kurtardı. Bataklıktan çıkarıldıktan sonra ayakta duramayan inek, bir süre sonra serilen toprağın üzerinden yürütülerek sahibine teslim edildi.

Salıncakta mahsur kaldı
Öte yandan kent merkezindeki Hürriyet Parkında bulunan oyun alanında bir çocuk salıncağa sıkıştı. Ailenin durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine ekipler yaklaşık 20 dakikalık çalışma ile çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.
İHA
Anahtar Kelimeler: InekBataklık

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