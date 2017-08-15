Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvuruları kolaylaştıran bir düzenlemeye giderek, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Bundan sonra tüketici hakem heyetlerine elden başvurunun yanı sıra, elektronik ortamda e-devlet sistemi üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi ile başvuru yapılması imkânı da getirildi. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Tüketici Danışmanı Ali Düzova, Tüketici Hakem Heyetlerinin bütün il ve ilçelerde hazır ve faaliyette bulunduklarını söyledi.

TÜKETİCİLER ŞİKÂYETLERİNİ RAHAT YAPACAKLAR

Malatya’da 3 tüketici hakem heyetinin bir de Tüketici Mahkemesi’nin bulunduğuna dikkat çeken Düzova, “Malatya’mızda 3 hakem heyetimiz var. Battalgazi, Yeşilyurt kaymakamlıklarında ve İl Hakem Heyeti bulunuyor. Bunun dışında da Tüketici Mahkemesi Malatya’mızda kuruldu. Fatura değerine göre İlçe Veya İl Hakem Heyetine müracaat ediliyor. Bakanlığımızın yeni aldığı karar bence çok iyi bir karar. Çünkü tüketiciler şikâyetlerini ya bize ya da Hakem Heyetlerine iletiyorlar. Artık internet aracılığıyla rahatlıkla e-devlet’ten de şikâyetlerini iletebilirler. Hatta örnek dilekçeler var, bu dilekçeleri doldurarak şikâyetlerini bildirilebilirler. Bu da bana göre iyi bir karar. Böylelikle hem Hakem Heyetlerinin yükü hafifleyecek hem de tüketiciler rahatlıkla şikâyetlerini çabuk ve rahat bir şekilde yapacaklar” diye konuştu.









MUTLU SARIGÜL