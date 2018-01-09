09 Ocak 2018 Salı

Başvurular 40 gün incelenecek

Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek isteyen taşeron işçiler 2 Ocak tarihi ile çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvurmaya başladılar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaptığı açıklamada taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinin 90 günde olacağını söylemişti. Taşeron işçiler 2 Ocak ile 11 Ocak 2018 tarihleri arasında başvuru yapacaklar. Başvuran işçilerin başvuruları 12 Ocak ile 20 Şubat 2018 tarihleri arasında 40 gün incelenecek.

09 Ocak 2018 Salı 10:47
Başvurular 40 gün incelenecek

  İşçilerin sınav sonrası itiraz hakları da olacak. İtiraz etmek isteyenler, 21 Şubat ile 23 Şubat 2018 tarihleri arasında bu haklarını kullanabilecekler. Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek.

YAZILI SINAVDA EN AZ 50 PUAN
  Kadro için yazılı sınavdan en az 50 puan alınması gerekirken, yapılacak sözlü sınav için de başarı sağlanması gerekecek.  Bunların yanı sıra kadroda, çalışanların rızasını gözetecek olup, Sarıeroğlu'nun yaptığı açıklamalarla beraber başvuruları sistemde bizzat izleyeceğini ve en ufak bir suistamale izin vermeyeceklerini söyledi.  Sarıeroğlu, çalışan esasın olacağına, eğitime göre sınav uygulanacağını, okur-yazar olmayana sözlü sınav uygulayacaklarını ayrıca kadroya geçişte yaş sınırının da olmayacağını açıkladı.

Öte yandan Malatya’da da bu kapsamda başvurular sürüyor.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Taşeron IşçilerBusabah

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