İşçilerin sınav sonrası itiraz hakları da olacak. İtiraz etmek isteyenler, 21 Şubat ile 23 Şubat 2018 tarihleri arasında bu haklarını kullanabilecekler. Yapılacak sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin internet sayfasında ilan edilecek.

YAZILI SINAVDA EN AZ 50 PUAN

Kadro için yazılı sınavdan en az 50 puan alınması gerekirken, yapılacak sözlü sınav için de başarı sağlanması gerekecek. Bunların yanı sıra kadroda, çalışanların rızasını gözetecek olup, Sarıeroğlu'nun yaptığı açıklamalarla beraber başvuruları sistemde bizzat izleyeceğini ve en ufak bir suistamale izin vermeyeceklerini söyledi. Sarıeroğlu, çalışan esasın olacağına, eğitime göre sınav uygulanacağını, okur-yazar olmayana sözlü sınav uygulayacaklarını ayrıca kadroya geçişte yaş sınırının da olmayacağını açıkladı.

Öte yandan Malatya’da da bu kapsamda başvurular sürüyor.

HABER MERKEZİ