İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen “Her Hastalık Bir Hikayedir” yarışması her yıl düzenleniyor. Bu yıl 2018 için yarışacak olan hikayelerde dereceye girenler 14 Mart 2018 tarihinde ilan edilecek.

BİRİNCİYE 3 BİN TL

Son başvuru tarihi 31 Aralık 2017 olan yarışmanın sonuçları 14 Mart 2018 tarihinde İnönü Üniversitesi’nde yapılacak Tıp Bayramı töreninde ilan edilecek ve ödüller verilecek. Ödül olarak birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL değerinde çek verilecek.

Aynı derece birden fazla kişi tarafından alındığı durumda ödül kişiler arasında eşit olarak paylaşılacak. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacak. Yarışmaya katılan öyküler, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları İnönü Üniversitesi Rektörlüğünde olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecek.

Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecek. Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili telif haklarını İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne devredecekler.

GEÇTİĞİMİZ YIL DERECEYE GİRENLER

Diğer taraftan geçtiğimiz yıl ise birinciler ‘Sarı Beyaz Frezyalar’ Nur İpek Önder Mert ve ‘İnşirah’ Gülşen Can olmuştu. İkinciler ‘Amore’nin Ardından’ Dilek Karaaslan ve ‘Mavi Bebekler, Hayal Çocuklar’ Sevtap Ayhan olurken, üçüncüler de ‘Acılara Tutunmak’ Turgay Gümüş ve ‘Beklenmedik Yalnızlık’ Sibel Yıldız olmuştu.

DERSLERE KONU OLDU

Söz konusu yarışma için Hürriyet gazetesi 30 Mart 2012’de şu ifadelere yer vermişti:

“İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Her Hastalık Bir Hikayedir yarışmasına Bir Doktor Kanser Olursa başlıklı hikayesiyle katılarak meslektaşlarına hastalığı sürecinde yaşadıklarını anlatan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Uzman Doktor Aydemir Yalman’ın vasiyet niteliğindeki hikayesi tıp etiği derslerine konu oldu.”

ABD’de eğitim veren Prof. Dr. Sema E. Alptekin ise yarışma hakkında, “İnsanlarımızı hastalıkları konusunda eğitmek için öykülerin yararlı olacağına inanıyorum. Yarışmanız diğer tıp fakültelerine örnek olmalı” sözlerini kaydetmişti.

SELAHATTİN BAYRAK