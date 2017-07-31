31 Temmuz 2017 Pazartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

Başvurular 20 Ağustos’ta başlıyor

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasına başvurular 21 Ağustos 2017 tarihinde başlıyor.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:47
Başvurular 20 Ağustos’ta başlıyor

  TOKİ Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için indirim kampanyası düzenlendiğini ifade etti. Turan, vatandaşlarımızın bu yöndeki beklentileri üzerine 2017 yılı için indirim kampanyasının tarihi ve koşullarının belirlendiğini açıkladı.

SON BAŞVURU 29 EYLÜL
  Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Ağustos-29 Eylül 2017 tarihleri arasında ilgili bankaya başvuruda bulunabileceğini belirterek, "Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın son başvuru tarihine kadar başvurularını yapması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak" dedi.

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat, emlak vergisi gibi herhangi bir borcunun bulunmaması gerektiğini vurgulayan Turan, "Kampanyamızdan, satışları 2015 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2015 yılı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri sahipleri yararlanacak. Vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerimiz indirim kampanyasına dahil edilmemiştir" açıklamasında bulundu.

Kampanyaların belirli prosedürlere ve vatandaşların durumuna göre yapıldığını ifade eden Turan, "Yaz aylarında indirim kampanyası yaptığımızda birçok vatandaşımız köyünde oluyor, tatilde oluyor. Bunun için indirim kampanyamızı eylül ayında yapıyoruz" dedi.

817 MİLYON LİRA BORÇ KAPATILDI
  Turan, geçen yıl borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik indirim kampanyasından 17 bin kişinin faydalandığını kaydederek, "817 milyon lira borç kapatıldı. Bu paranın yaklaşık 513 milyon lirası kredi kullanılmadan 'yastık altı parası' diye tabir edilen paradan getirilip ödendi" ifadelerini kullandı.

Turan ayrıca, kampanya kapsamındaki konut alıcılarının borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini de söyledi.

HABER MERKEZİ
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