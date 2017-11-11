11 Kasım 2017 Cumartesi

“Başvurular 14 Eylül’de sona erdi”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, OHAL Komisyonuna başvuruların 14 Eylül 2017’de sona erdiğini belirterek OHAL Komisyonu’nun karar vermediği her günün, mağdurların uğradığı hak ihlallerini artırdığını öne sürdü.

07 Kasım 2017 Salı 11:29
“Başvurular 14 Eylül’de sona erdi”

  Ağbaba, “OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin, dosyalara yönelik karar aşamasında yaşanan gecikme ve başvuruların nihai durumuna ilişkin bilgi vermeleri amacıyla komisyonumuza çağrılmalarını arz ediyorum” ifadelerini kaydetti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: BusabahCHP Genel Başkan Yardımcısı Ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

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