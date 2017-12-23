23 Aralık 2017 Cumartesi

Başvuru süresi uzatıldı

2017 Yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Başvuru Süresi Uzatıldı. Konuyla ilgili açıklama Malatya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tahir Macit’ten geldi.

22 Aralık 2017 Cuma 11:01
Başvuru süresi uzatıldı
  Macit konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “16 Aralık 2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin geçici 1’inci maddesinde değişiklik yapılarak 2017 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi çiftçi başvuruları 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılmıştır. 2017 Üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi başvuru veya güncellemesini yapamayan üreticilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına 31 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar kayıtlı oldukları İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gerekli başvuru evrakları ile müracaat etmeleri gerekmektedir. 31 Aralık 2017 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan çiftçilerimiz süre uzatımından yararlanmayacaklardır” ifadelerini kaydetti.
HABER MERKEZİ
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