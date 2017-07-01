01 Temmuz 2017 Cumartesi

Baştürk, hayatını kaybetti

CHP’nin Malatya eski il Başkanlarından ve Elektrikçiler Odası Başkanı olan Hüseyin Baştürk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:38
Baştürk, hayatını kaybetti

  Bir dönem CHP’de İl Başkanlığı görevini yürüten ve parti üyesi olan Malatya Elektrikçiler Odası Başkanı Hüseyin Baştürk (63), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Baştürk’ün cenazesinin bugün ikindi namazı sonrası Şehir Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.

DERİN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ
  Baştürk’ün ölümünün ardından bir taziye mesajı yayımlayan CHP İl Başkanı Enver Kiraz, CHP ailesi olarak derin üzüntü duyduklarını söyledi. Baştürk’ün Malatya CHP İl Teşkilatında uzun yıllar çok önemli görevlerde bulunduğunu dile getiren Kiraz, “Partimizin çalışmalarına çok önemli katkılarda bulunmuş, partimizin önemli isimlerinden, emektarlarından, önceki dönemde il başkanlığını yaptığı dönemde de birlikte yönetimde çalıştığım değerli ağabeyim, büyüğüm Hüseyin Baştürk yakalanmış olduğu hastalığa maalesef yenik düşerek hayatını kaybetmiştir. Büyüğümüz, partilimiz Hüseyin Baştürk’ü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere büyük CHP ailesine başsağlığı diliyorum” dedi.

İHA
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