15 Aralık 2017 Cuma

Bu yoğunluğu ancak Bakanlık çözebilir

Başsavcılık açıkladı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Eskişehir Hava Kuvvetleri askeri yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Malatya’da da operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

15 Aralık 2017 Cuma 11:18
Başsavcılık açıkladı

  Yapılan açıklamada, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 66 şüpheli hakkında Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği karar doğrultusunda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine arama ve gözaltına alma talimatı verildiği belirtildi. 30 Kasım 2017 tarihinde Eskişehir merkezli Amasya, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Mersin olmak üzere toplam 12 ilde önceden belirlenen 66 şüphelinin adresine emniyet görevlilerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamanın devamında; “Operasyon kapsamında aralarında pilotların da bulunduğu, 62 rütbeli askeri personel ile 2 sivil şüpheli Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 1 şüpheli Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin sonrasında serbest bırakılmıştır. Diğer 63 şüpheli ise gözaltı işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edilerek sorgulanmıştır. Yürütülen adli işlemler sonucunda 45 şüpheli tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir” diye belirtildi.

İHA
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