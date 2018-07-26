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Başsavcılığa Savran atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda 301 olmak üzere toplam 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Başsavcılığa Savran atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda 301 olmak üzere toplam 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:13
Başsavcılığa Savran atandı

Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararnameleri, HSK’nın internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına Edirne Başsavcısı Muhammet Savran atandı.Öte yandan HSK Adli kararnamesi ile Malatya Adliyesinden 5 hakim ve 8 Cumhuriyet Savcısı, İlçe Adliyelerinden 7 Cumhuriyet Savcısı ve 5 hakim Malatya’dan başka il adlisine atanması yapıldı.

Kararnamede ayrıca, Malatya Adliyesine 7 hakim ve 8 savcı,  ilçe adliyelerine 2 hakim ve 2 savcı ataması yapıldı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta’yı Yargıtay Üyeliğine ataması üzerine, Adli Kararname ile Eylül 2014’ tarihinden itibaren Edirne Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Muhammet Savran, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Diğer atamalar ise şu şekilde oldu;

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Mustafa Çelenk Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı. Yeni kurulan Sakarya ve Konya Bölge Adliye Mahkemelerine de ilk kez hakim ve savcı ataması yapıldı.

TAHİR ÖZÇELİK

Son Güncelleme: 26.07.2018 13:30
Anahtar Kelimeler:
Muhammet Savran
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