13 Aralık 2017 Çarşamba

Başsavcı memleketini ziyaret etti

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta memleketi Hekimhan’ı ziyaret etti.

13 Aralık 2017 Çarşamba 11:55
Başsavcı memleketini ziyaret etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu yaz kararnamesiyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Orhan Usta Hekimhan Belediye başkanı Aliseydi Millioğullarını ziyaret etti.

ARTI DEĞER
  Başkan Millioğulları, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Öncelikle Sayın Başsavcımızı memleketinde görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Sayın Başsavcımız dört ay önce göreve başladı. Biz kendilerini ziyaret ettik. Ziyaretimizde kendisinden ziyadesiyle memnun olduğumuzu belirtmek istiyorum. Sayın Başsavcım Hekimhanlı olması sebebiyle Malatya açısından da artı bir değer diye düşünüyorum. Sayın Başsavcımızı burada görmekten ve ağırlamaktan tekrar büyük mutluluk duyduğumu tekrar belirtmek istiyorum” dedi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta ise, Başkan Millioğulları’na iadeyi ziyarette bulunduklarını söyledi. Ziyaret programına Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, Hekimhan Savcıları Çağrı Pektaş ve Yunus Karagöz’de eşlik ettiler. 

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Orhan UstaBusabah

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